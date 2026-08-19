群益證榮獲《HR Asia》 亞洲最佳企業雇主獎等四項大獎

亞洲人力資源雜誌《HR Asia》2026年「亞洲最佳企業雇主獎」評比結果揭曉，群益金鼎證券（6005）再度從逾300家參賽企業中脫穎而出，一舉榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、「多元、平等與包容獎」、「人才躍升獎」及「職場永續獎」四項大獎，展現公司長期投入人才發展、員工照顧及友善職場的成果。

「亞洲最佳企業雇主獎」肯定群益證持續優化薪酬福利，打造具市場競爭力的薪酬環境，並獲選為2026年「台灣高薪100指數」成分股；同時秉持多元、平等與包容理念，重視不同員工發展需求，營造兼顧工作與家庭、身心健康及平等發展的職場環境，獲得「多元、平等與包容獎」肯定。

在人才培育方面，公司依不同職能及發展需求規劃多元訓練計劃，透過系統化培育機制，持續強化員工專業及領導能力，建構長期人才發展基礎，獲頒「人才躍升獎」。此外，公司自2026年起提供二日給薪志工假、導入員工協助方案，並將社團補助提高2.5倍，鼓勵員工投入公益、重視身心健康及工作生活平衡，獲得「職場永續獎」肯定。

此次榮獲四項大獎，是對群益證持續推動人才管理與友善職場的重要肯定。未來將持續精進人才培育、薪酬福利及員工照顧制度，打造員工與企業共同成長的永續職場。