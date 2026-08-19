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第一金投信推動態入息多重資產基金 掌握即時動態

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
下半年投信多重資產基金發行概況。(資料來源：CMoney、各投信)
下半年投信多重資產基金發行概況。(資料來源：CMoney、各投信)

AI浪潮推升市場成長動能，卻也讓AI科技面臨高評價檢視，加上地緣政治與政策變數，為下半年全球金融市場帶來大幅波動。隨市場環境更加複雜，多重資產基金成為投信業者近期布局重點，第一金投信將在9月推出第一金全球動態入息多重資產基金，採取DNA+操作策略，透過股票、債券與另類資產多元配置，提供投資人能穿越景氣循環、降低單一資產波動影響性，作為中長期持有的配置工具。

第一金全球動態入息多重資產基金經理人蔡東穎分析，全球股市長線偏多，但下半年股價修正及波動幅度明顯放大，這樣的情況已在過去幾年行情中反應，根據Bloomberg資料統計，2010至2019年MSCI世界指數年化波動度僅13%，不過，2020年至今，年化波動度則攀升至16.7%，單一資產受到景氣循環或政策變動影響大，透過多元分散的多重資產投資工具，提供投資人兼顧收益與風險控管的投資工具。

第一金全球動態入息多重資產基金採取DNA+投資策略，掌握即時動態的股債配置調整，依據景氣循環、利率走勢、市場評價與資金流向等，針對不同資產的比重與區域進行調節；此外，當市場情緒過度樂觀或悲觀、資產價格偏離基本面時，也會考量個別資產相對價值，適時調整投資部位。

蔡東穎說明，面對市場快速輪動，投資關鍵不在預測單一市場的短期漲跌，而是適時檢視不同資產的評價、風險與報酬機會，不僅要掌握不同市場股票成長機會，搭配債券、基金、ETF及相關衍生性金融商品等多元資產，依據資產間風險報酬變化，提升整體投資組合的抗震能力。

第一金投信攜手歐洲資產管理業者M&G Investments，擔任第一金全球動態入息多重資產基金的海外投資顧問，結合量化分析、風險管理機制、動態調整投資組合，結合該集團擅長的事件投資法(Episode)*投資策略，提供追求中長期資產增值的投資新選擇。

第一金 投信 基金

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