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亞股下殺新台幣震盪加劇 貶破32元後翻升收31.937元

中央社／ 台北19日電
美股費半重挫近5%，亞股跟著下殺，外資大舉提款台股並匯出，不過美元指數也因升息預期降溫而走弱，多方因素交雜，新台幣匯率震盪加劇，今天盤中摜破32元整數大關後又拉回，終場收在31.937元。記者黃仲明／攝影
美股費半重挫近5%，亞股跟著下殺，外資大舉提款台股並匯出，不過美元指數也因升息預期降溫而走弱，多方因素交雜，新台幣匯率震盪加劇，今天盤中摜破32元整數大關後又拉回，終場收在31.937元。記者黃仲明／攝影

美股費半重挫近5%，亞股跟著下殺，外資大舉提款台股並匯出，不過美元指數也因升息預期降溫而走弱，多方因素交雜，新台幣匯率震盪加劇，今天盤中摜破32元整數大關後又拉回，終場收在31.937元，微升0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至30.04億美元。

美伊僵局持續，國際油價居高不下，市場擔憂通膨風險升溫及高油價衝擊經濟，美股4大指數收黑，費城半導體指數更重挫近5%。

亞股今天殺聲隆隆，韓股重摔逾5%，日股跌逾3%。台股開低盤中下跌近千點，終場下跌589.33點，收在44719.35點。三大法人同步賣超，外資提款台股416.39億元，呈現連2賣。

台股重摔之際，新台幣匯率呈現劇烈震盪，一早以31.96元開盤後旋即貶破32元整數大關，但因早盤外資偏向匯入，帶動匯價翻揚，盤中最高觸及31.872元。

外匯交易員指出，外資上午匯入，午後又反手匯出，匯價再次貶破32元整數關卡，最低觸及32.009元，出口商眼見32元價位到來，火速進場拋匯，加上央行尾盤調節，終場收在31.937元，全日高低點落差逾1.3角。

外匯交易員認為，近日金融市場不確定性升高，除了國際股市波動加劇，美伊戰事僵持不下、美國長期公債殖利率竄升，均使股匯偏向震盪；外在環境變數仍多的情況下，短線尚難認定新台幣已站穩31元，台股及外資動向攸關後續新台幣升值動能。

亞股 新台幣 外匯市場 美股 美元

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