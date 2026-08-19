滙豐響應「向日葵計畫」 26分行提供識別手環打造友善金融環境

滙豐（台灣）商業銀行宣布攜手英國隱性障礙向日葵（Hidden Disabilities Sunflower）及台北市英僑商務協會（BCCT），共同推動「向日葵計畫」，成為台灣首家響應該計畫的企業。即日起，滙豐全台26間分行提供向日葵識別手環，讓有隱性需求的民眾無須主動揭露個人隱私，即可獲得理解與適切協助，進一步落實公平待客與全齡友善金融服務。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示，滙豐長期以客戶需求為核心，英國、香港、阿聯酋及新加坡等市場均與「向日葵計畫」合作，此次台灣成為首個響應的企業，希望讓每位走進滙豐的客戶都能感受到尊重、支持與友善，並將公平待客從理念落實至日常服務。

相較於外觀較容易辨識的顯性障礙，部分認知、情緒、長期疼痛等隱性需求，往往不易被察覺，也可能因缺乏理解而產生誤解。「向日葵計畫」透過向日葵圖案掛繩、手環等識別方式，協助有需求者在不必主動說明自身狀況下，向周遭傳達需要更多耐心、理解或協助的訊息。

英國隱性障礙向日葵執行長Paul White表示，計畫的核心使命是讓「看不見的需求，被看見」，很高興看到滙豐將包容性金融服務理念落實於台灣市場。

滙豐表示，26間分行人員均已完成相關培訓，並配戴向日葵計畫別針，服務現場將落實「不預設、主動詢問、保持友善、專心傾聽」原則，依客戶個別需求提供協助。

此外，滙豐也持續推動金融無障礙措施，包括ATM無障礙設計、手語翻譯及即時聽打服務等。此次計畫並獲台北市政府、英國在台辦事處等單位支持，期盼透過金融業的實際行動，提升社會對隱性障礙的理解，打造更具包容性的金融服務環境。