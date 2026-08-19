2026幣安區塊鏈周重返亞洲 聚焦金融演進、11月28日曼谷盛大登場

全球領先區塊鏈生態系統暨全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）19日宣布將於2026年11月28日至29日，在泰國曼谷市中心的詩麗吉王后國家會議中心（Queen Sirikit National Convention Center, QSNCC）舉辦2026幣安區塊鏈周。

繼新加坡、伊斯坦堡、巴黎及杜拜精彩場次之後，幣安集團的旗艦級盛會再度重返亞洲。值此傳統金融與加密貨幣軌道日益融合關鍵之際，曼谷正崛起為連結兩者的基礎設施核心樞紐。為期兩天的活動將匯聚數千名開發者、機構投資人、金融科技領袖及政策制定者，共同探討數位資產的下一步發展方向。

亞洲長期以來一直是加密產業創新與採用的重要推動力量，而泰國充滿活力且具前瞻性的市場環境，使曼谷成為本次亞洲獨家活動的理想舞台。憑藉蓬勃發展的開發者社群、持續成長的零售與機構參與，以及日益進步的監理環境，亞洲正協助書寫金融產業的下一個篇章——在這個未來，銀行、支付網路與數位資產將不再各自獨立運作。

幣安共同執行長Richard Teng表示：「亞洲將是傳統金融與加密產業下一階段發展，並實現大規模應用的關鍵市場。2026 曼谷幣安區塊鏈周將成為產業驗證哪些模式能夠在負責任的前提下實現規模化發展的重要平台。隨著機構參與程度持續深化，以及傳統金融與數位資產快速融合，我們將聚焦於實際進展，包括更完善的用戶保護、更清晰的產業標準，以及真實的應用場景。本次活動也將展現幣安如何從交易平台持續演進為連結兩個世界的超級金融應用程式（Financial Superapp）。」

2026曼谷幣安區塊鏈周 以「進化（EVOLVE）」 為主題，反映產業於 2026 年持續成熟與演進的發展趨勢。與會者將深入探討定義 2026年的重要趨勢，包括：比特幣在機構市場的持續擴展、穩定幣作為支付基礎設施的發展、去中心化金融（DeFi）的機構化演進、現實世界資產（RWA）代幣化、代幣化股票、跨境支付、人工智慧整合，以及支持產業負責任規模化發展的監理框架等議題。

幣安共同執行長暨共同創辦人何一表示：「數位資產採用的下一波浪潮，也就是我們所稱的『邁向30億用戶』，將由可及性、教育，以及能夠在日常生活中創造實際價值的產品所驅動。在 2026 曼谷幣安區塊鏈周，我們將深入探討推動產業採用的關鍵趨勢，並共同思考整個產業應如何努力，讓數位資產對更廣泛的大眾而言變得更容易取得、更值得信賴，也更切身相關，同時滿足機構參與者對專業化服務的需求。當技術變得足夠簡單、流暢，能夠自然融入人們的日常生活時，採用率便會隨之提升，無論是在進行跨境支付、取得代幣化證券，或管理數位資產投資組合皆是如此。」

本次活動將邀請來自全球加密產業及其他領域的重要專家共襄盛舉。本屆預計登台的幣安代表包括：Richard Teng（共同執行長）、何一（共同執行長暨共同創辦人）、Eowyn Chen（代理行銷長）、SB Seker（亞太區負責人）、Catherine Chen（VIP與機構業務負責人）以及Thomas Gregory（支付與法幣業務副總裁）。

幣安亞太區負責人SB Seker表示：「亞洲最值得關注的不只是採用規模，更在於我們正看到加密產業如何在明確監理框架下運作的可行模式。不同司法管轄區正以不同速度推進，並嘗試各種發展路徑，而 2026 曼谷幣安區塊鏈周提供了一個平台，讓產業共同檢視哪些做法有助於提升消費者保護、市場完整性，以及支持大規模運作的基礎設施建設。」

幣安區塊鏈周是幣安最具代表性的旗艦級活動，也是其全球超過1,500場活動中的重要年度盛會，匯聚產業最具影響力的人物，共同塑造 Web3 的未來。從高層級政府對話到草根社群交流，活動串聯整個生態系統的不同參與者，並持續強調教育推廣、實務風險意識，以及能夠隨採用規模同步提升的保障機制。