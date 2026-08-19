首張在宅急症照護保單推出了 國泰人壽陪伴保戶「宅心安」

隨著醫療科技與照護模式持續進步，治療照護場景不再僅限於醫院病房，加上衛福部推動「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」（下稱「試辦計畫」），引發全民關注。國泰人壽關注到醫療照護型態轉變與民眾保障需求，推出保險業界首創「宅心安一年定期住院日額暨在宅急症照護醫療健康保險（下稱「宅心安」）」，將傳統「住院日額」與「在宅急症照護日額」同時納入保障範圍，陪伴保戶面對新興照護型態衍生的醫療與生活支出。

近年衛福部推動「試辦計畫」，讓經醫師評估符合條件的患者，可由特約醫事服務機構收案，在住家或照護機構接受醫療服務，根據統計，2024年7月至2026年4月底已累計服務7,788人次，主要適用於肺炎、尿路感染及軟組織感染等感染症患者以及部分提早出院個案，醫療團隊將定期到民眾住處或至機構訪視，協助用藥、觀察病況變化並追蹤恢復情形，讓患者有機會在熟悉環境中接受照護，減少醫院往返奔波並降低院內交叉感染風險，家人也能就近陪伴。

國泰人壽「宅心安」為一年期醫療健康保險，保障內容包含「住院日額保險金」及「在宅急症照護日額保險金」。被保險人於契約有效期間內住院診療，可依實際住院天數申請住院日額保險金；若符合前述衛福部「試辦計畫」收案條件並接受在宅急症照護，也可依保單條款約定申請在宅急症照護日額保險金。透過「住院日額」與「在宅急症照護日額」雙重保障設計，讓保戶不必因照護場域改變而面臨保障落差，優先以自身病況及醫療需求，與醫療團隊共同選擇適合的治療方式。

由於在宅醫療相關制度及試辦範圍仍持續調整，「宅心安」採一年期非保證續保設計，以保留商品因應醫療政策及市場環境變化的彈性。同時國泰人壽亦為保戶規劃保障銜接機制，提供「更約權」，未來若因商品停售致保戶無法續保，保戶得於保險期間屆滿後三個月內不檢具被保險人可保證明，申請更約為國泰人壽指定之同類型保險商品，讓保障得以順利銜接，即使醫療照護環境有所變化，仍能享有安心且完整的保障。

衛福部「試辦計畫」持續依臨床需求滾動調整，例如115年5月12日即新增「提早出院個案」，並將適應症擴及其他感染症，展現政策持續演進的特性。國泰人壽「宅心安」在商品設計上即預留政策接軌機制，條款明訂在宅急症照護相關認定以衛福部最新公告內容為準，未來若計畫新增適用疾病或調整收案條件，即可隨最新政策擴充保障範圍，降低因制度變動產生保障落差的可能，讓保戶的醫療保障更即時貼近實際需求。

以45歲男性投保「宅心安」日額2,000元為例，年繳保費為3,560元。如醫師診斷為肺炎，在醫院治療3天後，經醫師評估符合「試辦計畫」之收案條件，並由特約醫事服務機構收案，接受7天在宅急症照護。此案例於符合保單條款約定下，可申請「住院日額保險金」6,000元，以及「在宅急症照護日額保險金」14,000元，合計20,000元保險金，作為治療與照護期間的經濟支持。

國泰人壽表示，當照護場景從醫院延伸到住家與照護機構，民眾所需要的支出也將不同於傳統住院情境。「宅心安」透過住院與在宅急症照護雙重日額保障設計，讓保戶無論在醫院或符合條件下於家中接受急症照護，都能獲得相應的經濟支持，彈性運用保險金因應治療期間的醫療、照護及生活所需。國泰人壽期望以保險力量回應醫療模式轉型，陪伴民眾在面對疾病時，多一份選擇的安心，也持續接軌政策與社會需求，讓保障跟得上醫療進步的腳步。