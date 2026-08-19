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親子理財成長 台企銀推7歲以上未成年開數位帳戶免臨櫃、年息最高2.4%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
因應親子金融需求持續成長，台企銀持續深化數位金融與普惠金融布局，即日起正式推出年滿7歲且持有國民身分證之未成年人線上申辦數位存款帳戶服務。圖／台企銀提供
因應親子金融需求持續成長，台企銀持續深化數位金融與普惠金融布局，即日起正式推出年滿7歲且持有國民身分證之未成年人線上申辦數位存款帳戶服務。圖／台企銀提供

因應親子金融需求持續成長，臺企銀（2834）持續深化數位金融與普惠金融布局，即日起正式推出年滿7歲且持有國民身分證之未成年人線上申辦數位存款帳戶服務。透過全線上開戶機制，法定代理人（家長）與未成年子女即使身處不同地點，亦可完成開戶申請及身分驗證，免除往返分行及紙本作業的不便，提供更便利、友善的親子金融服務體驗，且完成任務最高可享2.4%優惠年利率。

台企銀表示，本次推出未成年子女線上開戶服務，突破傳統臨櫃開戶限制，整合數位存款開戶、數位會員及數位理財服務，打造一站式金融服務。家長協助子女開立數位存款帳戶時，可同時申請加入「Hokii數位會員」，成功開戶後享有外幣定存優惠利率、專屬Hokii好禮及生活優惠等會員權益，讓年輕世代從接觸金融服務的第一步開始，即享有完整且便利的數位金融體驗。

為協助子女從小建立正確理財觀念與儲蓄習慣，台企銀同步推廣「Hokii存錢筒-365好好存」服務，家長與子女可透過台企銀行動銀行APP共同設定存錢目標，透過每日自動存款機制逐步累積資金，完成指定任務最高可享2.4%優惠利率，讓儲蓄習慣養成與理財教育自然融入家庭生活。

台企銀鼓勵青年及未成年族群及早建立金融帳戶與儲蓄規劃，推出Hokii數位帳戶開戶回饋活動，截至今年10月31日止，凡生日於2002年1月1日（含）以後，於活動期間成功開立Hokii數位存款帳戶並完成指定任務，即有機會獲得100元超商即享券。

台企銀表示，未來將持續透過創新數位服務與普惠金融實踐，陪伴客戶從兒童、青年到成家立業各人生階段，讓金融服務不只是便利的交易工具，更成為培養財務素養、建立未來競爭力的重要夥伴。

台企銀 數位帳戶 理財

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