發動「資本＋交流」雙引擎 中華開發資本助台灣新創接軌全球

擁有逾65年投資經驗的中華開發資本（下稱開發資本）成為推動台灣金融科技產業與國際創新生態接軌的重要推手，以「資本」與「交流」雙引擎並進的模式，於凱基金控擔任首屆召集人的「金融科技投資交流工作圈」中挑起執行大樑，一方面籌組以金融科技與 AI 為主軸的創新科技母基金，藉此透過海外頂尖創投提升台灣國際能見度，另一方面串連全球創投生態圈，帶領台灣新創走向世界，進入全球創投生態的核心。

在交流引擎上，開發資本持續與金融科技創新園區合作，透過「投資會客室」等項目，讓台灣新創團隊與海外投資人有一對一交流的機會，例如7月16日於中華開發創新加速器登場的「2026 台灣國際創投論壇」即為交流成果的具體展現。論壇由國立台北大學 Yina Wu 助理教授研究團隊主辦，並正式發布《2026 台灣新創出海大調查》；調查顯示，有7成新創團隊穩定存續並經營海外市場，其中尤以日本是最主要的目標市場，亦有高達9成受訪創投機構布局海外投資，美國則是最重要的據點；此二大趨勢正呼應開發資本的推進方向，開發資本已於日本東京、福岡設立正式據點，深耕當地新創網絡，並積極連結美國矽谷創新圈資源，為台灣新創前進日、美兩大關鍵市場預先鋪路。

在資本引擎上，由開發資本主導籌組、目標規模為新台幣60億至75億元的創新科技母基金，將聚焦於AI與金融科技領域具卓越實績的海外創投基金，透過對高成長技術與多元地理市場的分散布局降低曝險，在提供具吸引力之風險調整後報酬的同時，亦為基金投資人帶來擴展海外投資布局及掌握前沿趨勢的機會，並同步推動台灣創新產業發展。

開發資本總經理南怡君表示：「開發資本以『與台灣團隊陪跑國際』自我期許。這檔母基金不只是資本工具，更是一座橋梁，一端連結全球頂尖創投與創新網絡，一端連結台灣供應鏈及金融機構與新創。創新科技母基金透過完善的風險分散機制及實質的跨境 FinTech 與 AI 投資視野，讓台灣金融科技新創在募資與國際化的路上不再單打獨鬥，同時為投資人創造穩健且多元的資產配置價值，並以一站式方式接觸FinTech與AI投資的前沿趨勢。」

開發創新管理顧問公司總經理郭大經更指出：「台灣新創的技術與韌性早已具備國際水準，真正的關鍵是能否與全球資本、市場與人才建立長期鏈結。我們透過加速器與國際論壇平台，一方面邀請海外頂尖創投來台交流、擔任新創的導師與評審，一方面帶著台灣團隊走向東京、福岡與矽谷；母基金與國際生態圈鏈結『雙引擎』並進，期待為台灣打造一條可持續出海、接軌全球之路。」

金融科技產業聯盟甫於去年初成立，聯盟核心包括五大工作圈，其中，凱基金控為「金融科技投資交流工作圈」的召集人，是加速台灣金融產業發展並提升國際競爭力的要角。邁開腳步，開發資本將帶著凱基金控的豐富資源於2026年下半年持續推進母基金募集，並結合 FinTech Taipei、福岡RAMEN Tech等重點活動深化國際合作，以「資本」與「交流」雙軌並行，逐步形成「引資入台、鏈結國際、投資創新」的永續循環，為台灣金融科技產業的長期發展與國際競爭力奠定穩固基礎。