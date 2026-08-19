沉浸式體驗學習 凱基銀行「小小主播體驗營」培育下一代軟實力

暑假是孩子探索世界、培養多元能力的重要時刻。為讓孩子從不同角度認識運動文化，凱基文化藝術基金會及緯來電視網共同舉辦「凱基銀行小小主播體驗營」，邀請20多位客戶子女走進電視台，親身體驗體育媒體的運作現場，並透過專業主播指導，嘗試新聞播報與記者採訪，讓孩子在實作中培養表達、自信與觀察能力。此外，活動更邀請味全龍球星陳子豪到場，與小小主播近距離互動交流，分享職業運動員追夢歷程。

凱基銀行表示，近年來影音內容與社群媒體已成為日常溝通主流，表達能力、媒體識讀與跨域思考能力已逐漸成為下一代的重要素養。凱基銀行長期支持文化教育與藝術推廣，希望透過本次活動，將學習從教室延伸至生活場域，讓孩子透過親身參與培養觀察力、理解力與表達力。本次以體育媒體為主題，讓學童從主播、記者到轉播團隊等不同角色出發，認識運動賽事背後的專業分工與團隊協作。

這群由國小三年級至國中三年級學童所組成的小小主播們，除了參觀電視台主控中心，了解節目播出流程外，更有機會進入攝影棚近距離觀摩美國職棒大聯盟（MLB）賽事轉播，並由專業體育主播分享轉播工作與實務經驗。透過模擬記者採訪、主播播報及成果錄製，讓孩子體驗媒體工作者如何透過聲音與文字傳遞資訊與觀點，感受新聞工作背後的專業精神與團隊合作價值。

凱基銀行認為，面對快速變遷的世界，未來人才除了專業知識外，更需要具備溝通表達、獨立思考與跨領域學習能力。本次活動期望透過沉浸式體驗，讓孩子不僅從運動文化中理解專業養成的重要性，亦能在探索與實作中培養主動探索與多元思考及溝通表達等軟實力，進而建立面向未來的能力與視野及正向價值觀。

未來，凱基銀行持續透過藝文、體育及教育等多元活動，作為連結社會、家庭與企業的重要橋梁，打造更多兼具學習深度、體驗價值的平台，及創造親子共學與跨世代交流機會，讓金融服務的價值不只停留在資產管理，而是成為客戶與社會邁向未來的長期夥伴。