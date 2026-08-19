快訊

「半年來一度每天通話」王惠美缺席中常會 鄭麗文親吐兩人溝通心路

聽新聞
0:00 / 0:00

沉浸式體驗學習 凱基銀行「小小主播體驗營」培育下一代軟實力

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基銀行「小小主播體驗營」培育下一代軟實力，沉浸式體驗開啟學習旅程，陪伴孩子自信成長。圖／凱基銀行提供
凱基銀行「小小主播體驗營」培育下一代軟實力，沉浸式體驗開啟學習旅程，陪伴孩子自信成長。圖／凱基銀行提供

暑假是孩子探索世界、培養多元能力的重要時刻。為讓孩子從不同角度認識運動文化，凱基文化藝術基金會及緯來電視網共同舉辦「凱基銀行小小主播體驗營」，邀請20多位客戶子女走進電視台，親身體驗體育媒體的運作現場，並透過專業主播指導，嘗試新聞播報與記者採訪，讓孩子在實作中培養表達、自信與觀察能力。此外，活動更邀請味全龍球星陳子豪到場，與小小主播近距離互動交流，分享職業運動員追夢歷程。

凱基銀行表示，近年來影音內容與社群媒體已成為日常溝通主流，表達能力、媒體識讀與跨域思考能力已逐漸成為下一代的重要素養。凱基銀行長期支持文化教育與藝術推廣，希望透過本次活動，將學習從教室延伸至生活場域，讓孩子透過親身參與培養觀察力、理解力與表達力。本次以體育媒體為主題，讓學童從主播、記者到轉播團隊等不同角色出發，認識運動賽事背後的專業分工與團隊協作。

這群由國小三年級至國中三年級學童所組成的小小主播們，除了參觀電視台主控中心，了解節目播出流程外，更有機會進入攝影棚近距離觀摩美國職棒大聯盟（MLB）賽事轉播，並由專業體育主播分享轉播工作與實務經驗。透過模擬記者採訪、主播播報及成果錄製，讓孩子體驗媒體工作者如何透過聲音與文字傳遞資訊與觀點，感受新聞工作背後的專業精神與團隊合作價值。

凱基銀行認為，面對快速變遷的世界，未來人才除了專業知識外，更需要具備溝通表達、獨立思考與跨領域學習能力。本次活動期望透過沉浸式體驗，讓孩子不僅從運動文化中理解專業養成的重要性，亦能在探索與實作中培養主動探索與多元思考及溝通表達等軟實力，進而建立面向未來的能力與視野及正向價值觀。

未來，凱基銀行持續透過藝文、體育及教育等多元活動，作為連結社會、家庭與企業的重要橋梁，打造更多兼具學習深度、體驗價值的平台，及創造親子共學與跨世代交流機會，讓金融服務的價值不只停留在資產管理，而是成為客戶與社會邁向未來的長期夥伴。

凱基銀行「小小主播體驗營」孩子親身體驗體育媒體運作現場，活動更邀請味全龍球星陳子豪到場互動交流，分享職業運動員追夢歷程。圖／凱基銀行提供
凱基銀行「小小主播體驗營」孩子親身體驗體育媒體運作現場，活動更邀請味全龍球星陳子豪到場互動交流，分享職業運動員追夢歷程。圖／凱基銀行提供

凱基銀行 主播

延伸閱讀

兆豐證券舉辦「兆見未來」職涯營 董總與青年對談共探證券業多重宇宙

雙溪國小走讀家鄉 定向探索培育學童行動力

跨太平洋教育情誼升級 嘉市與美國洪堡郡從校園交流走向城市結盟

「夢幻之蝶」大解密！雪管處9月5日安排專家講座 明午開放線上報名

相關新聞

市場震盪催出定期投資潮 基金定期定額人數創新高

全球投資市場7月震盪加劇，投資人沒有因此退場，反而更願意透過紀律方式參與市場。最新統計顯示，7月境內基金定期定額人數及扣款筆數同步創新高；「鉅亨買基金」同月定期定額人數也刷新紀錄，今年定期定額月均金額更較去年大增72%。

新台幣升0.8分 收31.937元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.937元，升0.8分，成交金額21.44億美元

親子理財成長 台企銀推7歲以上未成年開數位帳戶免臨櫃、年息最高2.4%

因應親子金融需求持續成長，臺企銀（2834）持續深化數位金融與普惠金融布局，即日起正式推出年滿7歲且持有國民身分證之未成年人線上申辦數位存款帳戶服務。透過全線上開戶機制，法定代理人（家長）與未成年子女即使身處不同地點，亦可完成開戶申請及身分驗證，免除往返分行及紙本作業的不便，提供更便利、友善的親子金融服務體驗，且完成任務最高可享2.4%優惠年利率。

發動「資本＋交流」雙引擎 中華開發資本助台灣新創接軌全球

擁有逾65年投資經驗的中華開發資本（下稱開發資本）成為推動台灣金融科技產業與國際創新生態接軌的重要推手，以「資本」與「交流」雙引擎並進的模式，於凱基金控擔任首屆召集人的「金融科技投資交流工作圈」中挑起執行大樑，一方面籌組以金融科技與 AI 為主軸的創新科技母基金，藉此透過海外頂尖創投提升台灣國際能見度，另一方面串連全球創投生態圈，帶領台灣新創走向世界，進入全球創投生態的核心。

「這些情況」勞保保費轉帳代繳 成功時改以簡訊通知

勞保局19日表示，自2026年9月起，凡裁減資遣續保、職災續保、育嬰續保被保險人及家事移工雇主申請轉帳代繳保險費成功，且於該局資料庫中留有完整手機號碼者，將於申辦成功後，以簡訊通知取代書面通知，讓通知傳遞更即時與便利。

13家金控7月獲利下滑至518.9億元 法人持續看好這幾檔

受資本市場波動加劇影響，13家金控7月合計稅後純益518.9億元，月減29.4%、年減9.3%。法人對下半年金融股維持正向看法，看好富邦金（2881）、台新新光金（2887）等壽險金控，及中信金（2891）、永豐金（2890）及上海商銀（5876）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。