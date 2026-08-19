落實友善育兒 MaiCoin提供入職即享額外30天全薪事病假

MaiCoin集團長期致力於推動虛擬資產產業主流化，並將人才視為持續創新與永續發展的重要基礎，為讓員工安心兼顧職涯發展與家庭照顧需求，MaiCoin提供生育津貼、居家辦公、入職即享額外30天全薪事病假等制度與資源，並且不定期舉辦親子活動及講座，相關措施使 MaiCoin集團旗下現代財富科技股份有限公司今年再獲台北市政府「友善育兒事業獎」，肯定集團推動友善職場及實踐企業社會責任的努力。

為支持員工在不同人生階段的家庭需求，MaiCoin提供第一胎新台幣2萬元、第二胎3萬元、第三胎5萬元的生育津貼；每名員工每年另享有新台幣3萬元健康促進補助，可運用於健檢、產檢、人工生殖、疫苗接種等健康照護支出，並且不定期舉辦親子活動與親職教育講座，提供員工親子相處及教育方面之資源。

MaiCoin集團提供員工入職即享額外30天全薪事病假，並可依個人需求彈性調整工時或申請居家辦公，讓員工面臨家庭照顧、臨時狀況或個人健康需求時，能有更充足的時間妥善安排。MaiCoin亦希望透過更具彈性的工作制度，減少員工在工作與家庭之間的取捨，讓員工能安心投入職涯發展，提升對職場的信任與歸屬感。

MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉表示，感謝台北市政府再度給予「友善育兒事業獎」之肯定，人才是企業創新及永續經營的重要基礎，而完善的職場制度，也是吸引及留住優秀人才的關鍵，MaiCoin未來將持續完善職場制度，協助員工兼顧職涯發展與家庭，以實際行動回應企業對社會之責任。

MaiCoin集團旗下擁有MaiCoin數位資產買賣平台與MAX數位資產交易所，服務用戶數超過百萬，而隨著服務規模持續擴大，MaiCoin深知穩健營運與創新發展都需要專業人才長期投入，因此持續完善職場制度，打造協助員工兼顧職涯、健康與家庭之環境，強化人才吸引力與留任意願，為企業長期發展奠定穩固基礎。