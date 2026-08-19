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「這些情況」勞保保費轉帳代繳 成功時改以簡訊通知

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞保局表示，自2026年9月起，凡裁減資遣續保、職災續保、育嬰續保被保險人及家事移工雇主申請轉帳代繳保險費成功，且於該局資料庫中留有手機號碼者，申辦成功後將以簡訊通知。聯合報系資料照
勞保局表示，自2026年9月起，凡裁減資遣續保、職災續保、育嬰續保被保險人及家事移工雇主申請轉帳代繳保險費成功，且於該局資料庫中留有手機號碼者，申辦成功後將以簡訊通知。聯合報系資料照

勞保局19日表示，自2026年9月起，凡裁減資遣續保、職災續保、育嬰續保被保險人及家事移工雇主申請轉帳代繳保險費成功，且於該局資料庫中留有完整手機號碼者，將於申辦成功後，以簡訊通知取代書面通知，讓通知傳遞更即時與便利。

勞保局說明，此項新制，為提升投保單位及被保險人辦理勞（就、災）保保險費轉帳代繳之通知效率，並響應政府節能減紙政策。

該項簡訊通知，透過數位發展部建置的「111政府專屬短碼簡訊平台」發送，來源號碼為「111」，簡訊開頭會顯示接收者手機號碼末3碼及「勞動部勞工保險局」，民眾可藉由「來源號碼111」、「手機末3碼」及「發送機關名稱」辨識簡訊來源，確認為本局發送，避免誤認為詐騙訊息。

勞保局表示，透過簡訊通知服務，上述被保險人及家事移工雇主可即時掌握辦理轉帳代繳成功之資訊，同時減少紙本寄送，便民又環保。另為響應環保，發送簡訊通知後，不再以書面通知，如仍有寄發書面通知之需求，可電洽勞保局保費組保費處理科。

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