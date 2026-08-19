前進嘉義縣深化公平待客精神 南山人壽打造「樂齡數位金融學堂」

台灣正式邁入超高齡社會，高齡者使用數位金融服務日益普及，但詐騙手法不斷翻新，以及數位落差現象，讓不少長者面臨更高的金融風險。為深化公平待客精神，南山人壽今年首度前進嘉義縣，攜手爺奶師令部有限公司推出「樂齡數位金融學堂」，透過系統化課程，培育中高齡數位金融種子，提升金融素養與防詐能力，預計全年培育逾80位種子學員，並透過課後分享機制，擴大影響約1,200至3,600人次。

南山人壽今年攜手專注於高齡教育的爺奶師令部有限公司，共同推出「樂齡數位金融學堂」，自今年6月至9月共辦理4個梯次課程，每梯次規劃4堂課、每堂課2小時，內容涵蓋數位金融基本觀念、日常應用情境、常見詐騙手法辨識及資訊安全等主題，透過系統化課程協助中高齡族群提升數位金融素養與防詐能力，落實金融平權。

高齡者常因獨居、資訊不對等或對新科技不熟悉，成為詐騙集團鎖定的對象。嘉義縣高齡人口占比位居全台第二，僅次於台北市。為此「樂齡數位金融學堂」首年計畫特別選定嘉義縣作為核心推動場域，自今年6月起，課程陸續於嘉義縣水上鄉、大林鎮、民雄鄉等地辦理，全年共規劃4個梯次，每梯次預計培育20至30位在地中高齡數位金融種子，並透過課後分享機制，鼓勵學員將所學帶回家庭及社區，擔任金融知識與防詐觀念的推廣者，進一步提升社區整體金融韌性。

累計前三梯課程，共吸引403人次參與，學員平均年齡74.1歲，最高齡為95歲。課程中，不少學員表示，自己雖曾使用網路銀行、轉帳及電子支付等數位金融服務，但對新興詐騙手法及相關風險仍缺乏完整認識。課程設計特別結合數位金融操作與防詐教育，有效協助學員建立安全使用數位金融服務的觀念與能力。

81歲的王阿公表示，課程內容十分實用，上完課後覺得自己「變得更厲害了」，還特地將講義帶到平時參加的歌唱班，與同學分享數位金融及防詐知識；73歲的林阿姨則分享，課程讓她更有信心使用網路銀行，也學會辨識真假訊息及常見詐騙手法，未來也會持續向親友分享所學，共同提升社區防詐意識。

除了推動樂齡數位金融學堂，南山人壽也持續深化校園防詐教育，希望將識詐、防詐觀念向下扎根。繼2024年首度攜手台灣求知育文化協會推出棒球紙牌桌遊《完全比賽：讓詐騙無法上壘》，2025年雙方再度合作推出數位版桌遊，並透過校園講座及教師工作坊持續推廣，累計觸及近4,500名學生，獲得教師高度肯定。

2026年，南山人壽連續第3年與台灣求知育文化協會合作，以既有教材為基礎，開發適用於國小及國中的標準化防詐教學模組，並建置共享教案庫，提供操作指南、教學簡報及學習單等完整教學資源，降低教師導入防詐教育的門檻，讓防詐教育從單次宣導走向系統化、持續性的課堂學習，進一步擴大社會影響力。

此外，南山人壽於去年底完成《全民拆詐彈》防詐手冊3.0編製，內容涵蓋金融詐騙、科技詐騙及多元族群案例，包括高齡者、青少年及移工等常見受害情境，並結合165反詐騙宣導資源。2026年起，南山人壽透過業務夥伴、客服中心及保戶服務等多元管道積極推廣，累計已發放約2.9萬冊防詐手冊，協助不同年齡及背景民眾提升識詐能力，成為守護自己與家人的第一道防線。

作為台灣最大的獨立壽險公司，南山人壽不僅致力提供一致且優質的金融服務，更希望讓不同年齡、背景及能力的民眾，都能平等取得金融知識與風險防護資源。未來，南山人壽將持續攜手各界推動金融教育、防詐宣導及數位平權，提升全民金融韌性，打造更公平、友善且值得信賴的金融環境。