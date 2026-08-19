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租賃公會辦座談會聚焦金融分工與監理 探討產業發展新契機

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
租賃公會舉辦「融資租賃的發展策略」座談會，邀集產業實務專家廣納建言。由左至右為台灣金融研訓院金融穩定中心研究員謝順峰、金融總會組長吳宜聰、金融總會副秘書長黃錫和、僑馥建經副總經理邱美珠、台灣聯卡中心總經理呂蕙容、中租控股策略長廖英智、台灣大學國家發展研究所暨歐盟莫內講座教授葉國俊。圖／租賃公會提供
租賃公會舉辦「融資租賃的發展策略」座談會，邀集產業實務專家廣納建言。由左至右為台灣金融研訓院金融穩定中心研究員謝順峰、金融總會組長吳宜聰、金融總會副秘書長黃錫和、僑馥建經副總經理邱美珠、台灣聯卡中心總經理呂蕙容、中租控股策略長廖英智、台灣大學國家發展研究所暨歐盟莫內講座教授葉國俊。圖／租賃公會提供

台北市租賃商業同業公會（租賃公會）於8月中旬舉辦「融資租賃的發展策略」座談會，由中租控股策略長廖英智主持，邀集產業實務專家，就融資租賃業的產業定位、金融分工、主管機關監理方向等廣納建言，未來租賃業將持續強化公司治理、風險管理、深化與銀行及政策性金融合作，支持中小企業發展。

廖英智表示，租賃公會可建立產業資料庫，以中租控股本身為例，投入資源建置，未來仍將持續調整與擴充資料內容。在人員及業務管理方面，也已推動員工訓練，並將業務回歸內部人員執行，以提升風險管理能力。

在座談會中，曾於金管會任職的台灣聯卡中心總經理呂蕙容建議，租賃業可透過大眾傳播媒介，讓民眾認識融資租賃的功能與角色，建立產業資料庫，並透過專業訓練及證照制度提升從業人員專業形象；同時可與公股銀行發展整合服務，發揮雙方各自的專業優勢。

同樣出身於金管會的僑馥建經副總經理邱美珠提出，「自律先行、他律補位」的監理思維，既能維護市場秩序，也能避免限制產業發展。她建議，公會應思考如何將納管轉化為產業優勢，讓業者透過制度提升自身專業與市場信任。

台灣金融服務業聯合總會副秘書長黃錫和表示，租賃業在設備及動產融資方面具有與銀行不同的專業優勢，例如設備融資所有權及資產的管理，較為繁複的業務，並非銀行單純提供資金即可取代。尤其對於仍在起步階段，尚未具備銀行授信條件的企業，租賃業能提供另一項重要的融資選擇。

台灣大學國家發展研究所教授葉國俊指出，政府對於融資租賃的管理若是過於嚴格，恐致中小企業創業難度增加，對社會經濟的發展未必有利。在保障資金需求者與維持多元融資管道之間如何取得平衡，是產業與主管機關需要共同面對的課題。

台灣金融研訓院研究員謝順峰指出，當企業面臨突發狀況或是大額設備支出時，透過具備較高的彈性與應變能力的融資租賃業，可大幅減少籌措資金及購置設備所需的時間。他建議，在支持中小企業的同時，也應適度降低企業負擔，並強化對企業帳款真實性的查核，以兼顧融資效率與風險管理。

繼今年1月16日及4月22日的座談會後，此次座談是租賃公會與台大國發所今年合作舉辦系列座談的最終場次，透過金融監理、銀行及產業實務交流，進一步釐清融資租賃的角色與定位，為融資租賃業未來發展提供策略參考，並在兼顧金融秩序與企業融資需求下，持續扮演支持中小企業發展的重要力量。

中小企業 銀行

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