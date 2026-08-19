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元大人壽日幣保單掀市場話題 抽東京機票等逾300項好禮

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，最大獎可獲得東京雙人來回機票。圖／元大人壽提供
元大人壽推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，最大獎可獲得東京雙人來回機票。圖／元大人壽提供

隨著國人資產配置觀念日益多元，日圓逐漸成為外幣資產配置的重要選項。元大人壽今年3月推出國內首張、也是目前唯一一張以日圓計價的傳統型保單「元大人壽日優寶日圓利率變動型終身壽險」，結合壽險保障、資產累積及傳承規劃功能，上市後帶動市場對日圓保單的關注。

元大人壽表示，「日優寶」以日圓計價及收付，除了提供美元保單之外的外幣配置選擇，也可讓手中已有日圓資產或未來具有日圓需求的民眾，透過保險進行多元貨幣配置，降低資產集中於單一貨幣的風險。

在繳費設計方面，「日優寶」提供躉繳及2年繳兩種方式，保戶可依自身資金規畫選擇適合的繳費年期；同時，符合指定保費門檻者，可享高保費折扣，最高折扣率達2%，有助降低資金配置成本。

此外，該商品採利率變動型設計，透過宣告利率機制，保戶每年有機會享有「增值回饋分享金」，在累積日圓資產的同時兼顧壽險保障。保障期間則涵蓋至保險年齡111歲，若有資產傳承需求，身故保險金及完全失能保險金也可選擇分期定期給付，並搭配指定受益人，讓保戶依家庭需求安排傳承規畫。

元大人壽同步推出「日幣保單客戶專屬抽獎活動」，活動至8月31日截止。符合資格的保戶，持有元大人壽日幣保單累計實繳總保險費每達100萬日圓，即可取得1次抽獎機會，並依累計保費以此類推。活動採每月抽獎方式，7月至9月每月抽出104名，總獎項超過300項。

獎項包括日本東京雙人來回機票、知名溫泉飯店二天一夜住宿券、日系品牌家電及電子禮券等。第一波中獎名單已於7月底抽出，保戶可至元大人壽官方網站活動專區查詢。

元大人壽表示，活動限居住於台、澎、金、馬地區者參加，相關抽獎辦法及活動細節仍應依官方公告為準。至於商品本身，最低投保金額為80萬日圓，目前透過元大銀行、元大證券、中國信託、彰化銀行、台灣銀行、第一銀行、統一綜合證券、瑞興銀行及安泰銀行等金融通路銷售，民眾亦可洽元大人壽業務員了解相關內容。

元大人壽提醒，外幣保單涉及匯率及利率變動風險，保戶投保前仍應依自身資金需求、風險承受度及未來日圓資金用途審慎評估，並詳閱保單條款及商品說明。

元大人壽 日幣 保單

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