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市場震盪催出定期投資潮 基金定期定額人數創新高

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
全球投資市場7月震盪加劇，投資人沒有因此退場，反而更願意透過紀律方式參與市場。聯合報系資料照
全球投資市場7月震盪加劇，投資人沒有因此退場，反而更願意透過紀律方式參與市場。聯合報系資料照

全球投資市場7月震盪加劇，投資人沒有因此退場，反而更願意透過紀律方式參與市場。最新統計顯示，7月境內基金定期定額人數及扣款筆數同步創新高；「鉅亨買基金」同月定期定額人數也刷新紀錄，今年定期定額月均金額更較去年大增72%。

「鉅亨買基金」表示，市場愈難預測，投資人愈不願把資金押在單一時點，轉而透過固定時間、固定金額投入，降低擇時壓力，讓投資從「猜市場」逐步轉向「靠紀律」。

根據投信投顧公會資料，7月境內基金定期定額人數達56.6萬人、扣款筆數超過114萬筆，雙雙創下新高。今年前7個月即有4個月扣款筆數突破百萬筆，月均量較去年增加50%。「鉅亨買基金」統計，今年平台定期定額人數持續創高，筆數及金額月均量也分別較去年成長55%及72%。數據顯示，市場震盪不僅沒有澆熄投資熱度，反而讓更多人選擇以分批投入取代一次押注。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，這項變化反映投資人正從「預測市場」轉向「管理投資」。市場震盪時，最難的往往不是決定要不要投資，而是判斷「什麼時候買」。定期定額則將擇時問題簡化，透過固定金額持續投入，價格高時買少、價格低時買多，逐步攤平持有成本。尤其當市場出現急跌，許多投資人容易因恐慌而停止投資，但對長期投資而言，波動本身也是累積單位數的機會，不如透過定期定額持續累積，讓投資紀律成為穿越市場波動的重要工具。

不過，張榮仁指出，定期定額解決的是「持續投入」，若再搭配自動化機制，在市場快速回檔時增加投入，投資效率還有機會再提升。以鉅亨買基金「超底王」為例，就是在原有定期定額之外，透過預先設定的市場條件，當市場出現明顯回檔時自動加碼，讓投資人不需要臨時判斷「跌夠了沒」，就能在市場震盪過程中加速累積基金單位數。換句話說，定期定額是「不猜高低點、持續買」，而自動加碼則是在市場出現較大幅度修正時，進一步把握逢低布局的機會，形成「平時紀律投資、急跌自動加碼」的投資策略。

張榮仁表示，定期定額人數與筆數持續創高，顯示投資人正用行動告訴市場：面對波動，不一定要離場，也不需要每天猜高低點。對長期投資而言，真正重要的不是每次都買在最低、賣在最高，而是能否維持投資節奏，並在市場回檔時保有加碼能力。建議投資人先以定期定額建立長期投資習慣，再依自身風險承受度搭配自動加碼機制，讓「紀律投入」與「逢低加碼」相互搭配，在不猜高低點下，持續累積長期投資成果。

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