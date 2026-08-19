普發1萬小確幸如何變長期財富 善用股債配置打造第一桶金

賴清德總統宣布，因應台灣經濟成長表現持續上修，政府規劃明年普發現金每人1萬元，讓全民共享經濟成長成果。對民眾而言，1萬元除了可以支應日常消費，也可以成為啟動長期理財的第一筆資金。國泰投信建議，與其一次花完，不妨依照自身年齡、風險承受度與資金需求，透過「股票拚成長、債券降波動」的股債配置概念，讓一次性的萬元紅包，有機會成為累積未來財富的起點。

台灣今年經濟成長動能亮眼，AI、高效能運算及雲端服務需求持續增加，半導體及資通訊供應鏈仍是重要成長引擎。看好台灣長線產業競爭力的投資人，可透過「國泰國泰基金」參與台股成長機會，基金前三大成分股分別是在測試端的旺矽（6223）、掌握AI伺服器／PCB材料端的台光電，以及主攻半導體上游材料端的環球晶（6488），三者剛好代表不同環節，涵蓋AI高階供應鏈。

偏好ETF的投資人，則可關注「國泰台灣科技龍頭ETF（00881）」（證券代碼：00881），一次布局台灣具代表性的科技龍頭企業，基金成分股有台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、川湖（2059）等熱門AI科技股。若希望兼顧成長動能及息收題材，也可透過主動國泰動能高息（00400A），由專業經理團隊主動選股，在市場快速輪動下尋找兼具成長動能與收益機會的企業。

國泰投信提醒，投資不能只有進攻。尤其台股歷經一波漲勢後，面對國際政經情勢、利率及市場評價變化，資產配置更顯重要。國泰投信建議可將國泰收益非投等債（00990B）納入投資組合，布局成熟市場1至5年期非投資等級債券，透過較高票息爭取收益機會，跟00400A同樣具備每月配息機制，00990B官網已公告即將在9月23日首次除息，建議可適度與股票資產搭配，有望降低投資組合過度集中的風險。

若以人生階段來看，20至35歲年輕族群距離退休時間較長，可承受相對較高波動，1萬元可採「股八債二」，以國泰國泰基金、00881或00400A為主要成長部位，搭配00990B；36至50歲正值家庭與財富累積期，可考慮「股六債四」，兼顧資產成長與波動管理；51歲以上或接近退休族群，則可逐步提高債券比重，例如「股4債6」，以降低市場大幅震盪對資產的影響。

國泰投信提醒，1萬元看似不多，但投資最重要的從來不是起始金額，而是時間與紀律。民眾也可將這筆萬元資金視為「投資種子」，投入後再以每月定期定額延續投資，透過股債分散、長期持有與紀律投入，讓政府發放的1萬元不只是一次性的消費紅包，更有機會成為替未來累積資產的第一步。