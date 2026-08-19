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統一投信定期定額三冠王 7月扣款金額逆勢創歷史新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
7月定期定額扣款金額前十大投信排行。資料來源：投信投顧公會
7月定期定額扣款金額前十大投信排行。資料來源：投信投顧公會

2026年７月全球金融市場雖處於高檔震盪格局，但投資人並未因短期行情波動而停下長期布局腳步，反而持續透過定期定額方式，以固定節奏參與市場成長。根據投信投顧公會統計至7月底，7月整體投信基金定期定額扣款金額雖較6月略減，但扣款筆數與人數呈現正成長。以個別基金公司來說，統一投信7月扣款金額、筆數、人數皆位居同業第一，且三項指標同步創下歷史新高，穩坐定期定額「三冠王」寶座。

根據投信投顧公會統計至7月底，７月整體投信定期定額總扣款金額為81.08億元，較６月略減2.6%，但總扣款筆數達114.26萬筆，較前月增加3.9%，扣款人數達56.59萬人，也較前月成長0.2%，顯示投資人持續透過定期定額方式參與市場、累積長期投資部位。

其中，統一投信７月定期定額扣款金額達18.19億元，扣款筆數約27萬筆、扣款人數逾11.60萬人，皆居同業之冠，且三項指標均較前月成長，更難得的是，在全市場基金扣款金額呈月減的情況下，統一投信扣款金額卻是逆勢攀升，還能創下歷史新高。在定期定額市場的領先表現，也反映投資人對其長期投資研究能力、產品布局策略及基金管理品質的肯定。

從７月整體投信定期定額累計總扣款金額結構觀察，國內投資股票型基金以56.83億元居冠，跨國投資股票型基金則為17.30億元居次，兩大類型持續獲得定期定額資金青睞，顯示在市場波動加劇的環境下，投資人仍傾向以分批投入、分散進場時點的方式，降低短期行情起伏對投資決策的影響之餘，也透過掌握台股產業成長與企業獲利機會，以及全球股票型基金分散區域配置，參與市場中長期成長題材。

7月定期定額總扣款金額前十大基金中，統一投信即占四檔，為同業最多，分別為統一奔騰基金3.84億元、統一黑馬基金2.31億元、統一全球新科技基金1.86億元及統一全天候基金1.65億元。這些基金橫跨台股成長及全球科技等不同投資主題，亦滿足投資人對於成長股布局及全球分散配置的多元需求。

統一投信表示，定期定額透過固定期間持續投入，可分散投資人單次進場的時點，降低一次投入時價格波動對投資成本的影響。尤其當市場受到政策、利率、匯率及產業景氣循環等因素影響而快速變化時，投資人更應先檢視自身投資目標、資金運用期間與風險承受度，以逐步累積的方式建立投資部位。

為協助投資人建立長期投資習慣，統一投信目前正推出全系列基金定期定額及日日扣零手續費優惠，活動至8月31日止。活動期間內，投資人申購全系列基金定期定額，最低扣款金額2,000元，即可享該筆扣款基金終身零手續費優惠；透過網路申購「動能循環投資法」母基金，亦可享有零手續費優惠。

7月定期定額扣款金額前十大基金。資料來源：投信投顧公會
7月定期定額扣款金額前十大基金。資料來源：投信投顧公會

統一投信 投信 定期定額

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