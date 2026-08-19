13家金控7月獲利下滑至518.9億元 法人持續看好這幾檔

受資本市場波動加劇影響，13家金控7月合計稅後純益518.9億元，月減29.4%、年減9.3%。法人對下半年金融股維持正向看法，看好富邦金（2881）、台新新光金（2887）等壽險金控，及中信金（2891）、永豐金（2890）及上海商銀（5876）。

大型本國投顧分析，以7月獲利表現來看，銀行為主金控獲利月增5%，主因在於認列現金股息收入增加，表現較壽險、證券為主金控各月減51%、21%相對較佳。

法人指出，壽險為主金控7月獲利隨美國債券殖利率回升及台股波動造成FVTPL債券及股票評價下滑，抵銷認列現金股利收入高峰期的效益。至於證券為主金控獲利衰退則反映台股日均量月減24%及大盤修正6.5%造成投資收益減少。

雖然7月資本市場波動加劇及債券殖利率上揚，影響金融業FVTPL股票、債券評價利益，抵銷認列現金股息收入增加，所幸8月以來台股反彈、美國10年及30年公債殖利率高檔區間震盪，加上持續認列股息收入，法人預估有助投資 收益回升。

整體銀行產業6月放款年增率上揚至9.4%，主要來自企金周轉金、資本支出需求帶動企金放款年增擴大至12%，為2011年以來新高，但台幣貨幣市場偏緊提升資金成本上揚，法人認為，雖影響淨利差，但整體淨利息收入仍成長超過雙位數，資產品質穩定，信用成本主要來自一般提存。

展望下半年，法人表示，除股市反彈有助證券投資收益回升外，看好富邦金、台新新光金等壽險金控2026年預估調整後獲利及配息能力將持續受惠股票已實現及未實現損益上揚。

另一方面，受惠銀行核心獲利成長、壽險淨值及調整後獲利提升的中信金，及銀行核心獲利成長、證券營運及併購挹注帶動獲利與配息成長的永豐金亦相對看好。