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台新Richart卡應援KPMF高雄公園音樂節 新申辦達檻抽雙人門票

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

「2026 Kaohsiung Park Music Festival（KPMF）」將於10月9日、10日在高雄展覽館登場，集結超過20組台韓人氣音樂人接力演出。台新銀行攜手KPMF推出台新Richart卡專屬抽票活動，8月1日至9月10日期間完成新申辦Richart卡並核卡（不限新舊戶），完成指定任務就有機會免費取得入場門票，感受台韓音樂盛宴。

KPMF延續首爾公園音樂節8年經歷，今年首度跨出海外便選擇高雄做為海外首站，卡司橫跨韓流、華語及獨立音樂，包括睽違7年再度以子團形式來台公開演出的SUPER JUNIOR-K.R.Y.，以及DARA、HIGHLIGHT、LUCY、Dragon Pony、ONEWE、臉紅的思春期、李茂珍等韓國人氣音樂人；華語陣容則集結盧廣仲、戴佩妮、落日飛車、韋禮安、麋先生、持修等實力唱將及樂團，兩天接力帶來精彩演出。

為回饋喜愛音樂的卡友，台新銀行特別推出Richart卡限定抽票活動，活動期間新申辦Richart卡，核卡後任刷一筆，再至台新銀行官方Instagram「圓環旁的說書人」指定貼文完成任務，即有機會抽中KPMF一般/野餐區雙人單日票，限量80組；申辦Richart Mastercard卡，並完成上述任務，更可再抽搖滾區雙人單日票，限量45組，邀請Richart卡新卡友與親友一同前進高雄，享受音樂祭現場。

台新銀行表示，Richart卡持續拓展多元生活場景，除了提供便利的數位金融服務，也透過音樂、娛樂等生活體驗，為卡友創造更多專屬回饋，讓金融服務融入日常生活。Richart卡KPMF抽票活動自8月18日起登場，活動資格、參加方式、中獎及兌票等詳細辦法，請留意台新銀行官網及官方Instagram「圓環旁的說書人」最新公告。

公園 高雄 音樂

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