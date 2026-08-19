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富邦人壽推「低頭保你安」專案 近8成保戶為網投新客

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

根據交通部統計，2025年道路交通事故超過40萬件，意外隨時可能發生。而在數位生活成為常態下，低頭滑手機、長時間使用3C產品所衍生的健康風險同樣不容忽視。為協助民眾建構更完整的保障防護網，富邦人壽除推出涵蓋日常生活、運動休閒及通勤交通等不同情境的三款網路投保傷害險，也推出結合意外保障與3C健康保障的「低頭保你安」專案，富邦人壽觀察投保「低頭保你安」專案的保戶，逾五成為30至40世代。此外，近八成投保本專案的保戶為首次透過網路投保富邦人壽商品的客戶。

為協助民眾因應不同生活情境的意外風險，富邦人壽規劃三款網路投保傷害險，提供更彈性的保障選擇。其中，「e心守護」傷害醫療險主打日常多元保障，除涵蓋意外骨折及重大燒燙傷保障外，並提供意外失能生活扶助金；「Fun肆動」傷害險則鎖定運動休閒族群，提供意外骨折、脫臼及創傷縫合保障，且可依需求彈性選擇90天、180天或一年保障期間；針對通勤需求設計的「通勤安心」傷害險，則涵蓋陸上大眾運輸工具，以及騎乘機車或自行車，駕駛或乘坐汽車等意外身故情境，意外身故保險金最高可享1.2倍保障。

現代人長時間使用手機，「邊走邊滑」已成日常，除了容易因分心導致跌倒或碰撞等意外事故，也可能因長期姿勢不良導致頸椎、手腕不適與視力退化等慢性傷害。有鑑於此，富邦人壽推出「低頭保你安」專案，整合「通勤安心」傷害險與「網投低頭族定期健康保險附約」，提供兼顧意外與3C相關健康風險的雙重保障，涵蓋眼、頸、腕等常見部位，更貼近數位生活需求。

富邦人壽發現，投保「低頭保你安」專案的保戶以30至40世代為主，占比逾五成，其中約四成為已婚有子女；從職業別來看，資訊工程師、教師、醫護人員及金融從業人員等內勤工作者占比近八成；若以星座觀察，保戶人數排名前三名分別為雙魚座、巨蟹座及天蠍座，恰巧皆屬於水象星座。值得注意的是，專案近八成保戶為首次透過網路投保富邦人壽商品，顯示愈來愈多青壯年族群眾願意透過數位管道主動規劃保障，也反映結合生活情境與實際需求的碎片化保險商品，更容易引起消費者共鳴，進一步提升網路投保意願。

以30歲的一般女性內勤上班族為例，網路投保「低頭保你安」專案(富邦人壽通勤安心網路投保傷害保險與富邦人壽網投低頭族定期健康保險附約)，選擇意外險主約保額50萬元，健康險附約保額5萬元，首年年繳保費僅需新台幣710元(平均每日約2元)，即可轉嫁日常生活中的意外風險與低頭習慣可能帶來的健康風險。

富邦人壽 滑手機 交通部

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