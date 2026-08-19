純網銀「燒錢期」加速退場。據金管會昨（18）日公布統計，2026年上半年三家純網銀合計稅前虧損7.25億元，年收斂44%，放款更年增近五成、存放比升破77%；此外，轉盈動能高度集中，LINE Bank已連七個月獲利，大幅改善三家純網銀的獲利。

三家損益表現已明顯分化。連線商銀（LINE Bank）上半年稅前盈餘1.7億元，較去年同期虧4.12億元，轉虧為盈，是唯一獲利者。

將來銀行仍虧5.5億元，僅較去年同期虧5.6億元小幅改善，樂天商銀則由虧3.22億元擴大至3.45億元。

換言之，三家合計虧損雖較去年同期縮減5.69億元，但LINE Bank一家改善5.82億元，甚至超過整體改善幅度，顯示純網銀經營盈虧、已拉出分水嶺。

這道「轉盈分水嶺」可從三個訊號看出：第一，LINE Bank已率先由虧轉盈，其他兩家仍在虧損。

第二，整體獲利改善幾乎全由LINE Bank貢獻；第三，LINE Bank資金運用效率也居前，存放比約83%、為三家最高。

銀行局副局長王允中指出，LINE Bank自去年12月到今年6月，已連續七個月獲利，另外兩家距離獲利仍有一段時間，目前也都在研議如何提升獲利、降低虧損及朝損益兩平邁進。

至於三家累積虧損由去年同期84.9億元降至69.4億元、年減18%，主因是樂天商銀6月減資27.7億元彌補虧損、再增資，使累虧大降至3.3億元。

金融圈指出，去年底LINE Bank全年虧損已大幅收斂，並在12月首度單月轉盈，當時純網銀已浮現「燒錢轉造血」訊號。