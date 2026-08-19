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國銀放款中小企 超進度

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀中小企業放款全年5,000億元目標達標在望。據金管會昨（18）日公布統計，上半年新增放款4,026.7億元寫史上同期新高，半年就完成全年目標80.5%；金管會樂觀看待全年達標，若順利過關，將連續第17年完成政策目標。

其中6月單月新增放款1,130億元，寫史上同期次高，單月就貢獻上半年新增量約28%、超過四分之一，成為推升上半年放款進度的重要動能。

截至6月底，國銀對中小企業放款餘額達11兆2,911億元，年增6.83%，創21個月來新高，顯示這波成長並非僅靠單月大型案件挹注，而是整體企業資金需求持續擴張。

銀行局副局長王允中表示，6月放款大增，主要因利率走勢趨穩、產業發展帶動企業融資需求，其中營運周轉金約占新增放款一半，反映企業日常營運及擴張所需資金同步增加。觀察逐月表現，國銀1月新增275.8億元、2月163.6億元，3月躍升至1,068.7億元，4月、5月分別增加719.2億元、670億元，6月再放大至1,130億元，放款動能明顯升溫。

王允中指出，全年5,000億元目標樂觀可期，除上半年已完成逾八成外，經濟成長動能攀升，企業資金需求仍殷切，銀行也將持續配合企業營運、投資及周轉需求辦理放款。

金管會 國銀 中小企業

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