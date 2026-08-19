銀行瞄準虛擬資產商機 現有VASP業者擔憂「巨獸來臨」

銀行想兼營虛擬資產服務提供商（VASP）業務的興趣，涵蓋保管、移轉及交換商等類型，VASP業者形容是「巨獸來臨」，並認為銀行與VASP若能維持專業分工，反而有機會形成互補，但若銀行全面取得保管、移轉和交換商資格，則恐對現有VASP業者造成衝擊。

VASP公會理事長鄭光泰指出，公會立場希望銀行與VASP採取「專業分工」為主，各自做擅長的事。

從技術角度來看，另一家VASP業者分析，移轉商業務因涉及風險控管、錢包地址確認（KYA）、幣流分析（KYT）及Travel Rule等機制，需要相當程度的實務經驗、技術、人力及系統資源，對銀行而言都有一定的進入門檻，因此若銀行跨足虛擬資產業務，較適合從保管切入，移轉和交換則交由已有實務經驗和技術的VASP負責為宜。

不過，也有業者樂觀認為，若銀行取得三項業務兼營資格，未來進行供應鏈金融時，上市櫃大型企業和中小企業可能形成市場分流。