銀行瞄準虛擬資產商機 金管會：有三關卡要過

《虛擬資產服務法》預計2027年上路，銀行業也想進場分杯羹。金管會昨（18）日透露，已有銀行業透過監理門診、法規諮詢表達，為滿足跨境供應鏈客戶的穩定幣支付需求，正研究兼營VASP的交換、移轉等業務的可行性。

金管會創新處長林曦聖表示，銀行業與VASP（虛擬資產服務提供商）未來可能有三種合作深度。第一是維持既有模式，由銀行處理法幣、VASP處理穩定幣；第二是銀行持有部分穩定幣，提供客戶作為國際供應鏈支付。

第三則是銀行直接申請兼營部分VASP業務。據透露，目前銀行業研議切入方向，包括法幣與穩定幣間的「交換」，以及將穩定幣轉給交易對手的「移轉」。

銀行為何開始研究跨進VASP？關鍵就在既有法人客戶的跨境支付需求。

林曦聖坦言，用穩定幣做供應鏈金融業務，是銀行業「不得不面對的業務」。因此銀行希望待專法2027年上路、相關子法公布後，就能進一步擴大與VASP合作。

尤其是部分跨境廠商的交易對手位於匯率較不穩定、甚至有外匯管制的市場，收取穩定幣的意願較高。

換言之，穩定幣正逐步進入供應鏈金融場景，也讓銀行開始思考如何承接既有法人客戶的新支付需求。

舉例而言，若台灣A廠商要支付100萬美元貨款給海外B廠商，但B希望收取美元穩定幣，未來銀行若可兼營相關業務，A可直接將美元交給銀行，由銀行先完成美元與穩定幣的「交換」，再將等值穩定幣「移轉」給B。

相較企業自行到鏈上買進穩定幣、再做支付，若由銀行介入，可望讓既有法人客戶在熟悉的金融體系內完成交易，既安全、有保障，也有助提升跨境支付效率。

不過，銀行跨足VASP仍有三道關卡。首先是法規，雖然專法已留下金融機構兼營空間，但哪些銀行可以做、可以做到哪些業務，仍須等待金管會後續子法訂定資格與條件。

其次，若銀行要自行辦理交換業務，就可能涉及持有穩定幣，其會計帳列、資本計提及風險衡量方式仍待釐清。

第三則是技術與風控，包括洗錢防制、資安、錢包管理、交易監控及系統建置，都將是傳統銀行跨入虛擬資產領域的新考驗。