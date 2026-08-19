聽新聞
0:00 / 0:00

三家壽險金控減碼金融股

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金融股第2季大漲31%，四大壽險金控卻多站在賣方。據大額交易資料統計，國泰、富邦、凱基及中信6月底金融股部位合計約2,631億元、季增22.3%，增幅低於金融股指數，僅國泰偏加碼，其餘三家均偏向減碼。

四家操作分歧相當明顯。國泰金融股部位季增35%，高於指數漲幅；富邦僅增4.6%，凱基更減2.9%，中信大減54%，形成「一買三賣」。

最大對作股是台新新光金（2887）。國泰第2季一口氣加碼51萬8,609張，為所有金融股加碼之冠；富邦、凱基與中信卻同步減碼，三家合計賣出6萬7,589張，呈現鮮明「一買三賣」。

兆豐金（2886）同樣多空分歧。國泰加碼8萬6,318張，凱基減碼5萬13張、富邦小幅調節，中信則退出大額交易名單，顯示第2季壽險資金開始「挑金融股」。

個別來看，國泰金除大買台新新光金，也加碼兆豐金、中信金（2891），並新增華南金（2880）。富邦金（2882）則大砍永豐金（2890）、元大金（2885）及國泰金（2882），僅少數加碼中信金、玉山金（2884）。

凱基金（2883）集中減碼第一金（2892）、兆豐金、中信金，僅逆勢大買元大金。中信金融股部位縮減最猛，台新新光金遭減碼，兆豐金也退出大額名單。

整體來看，金融股大漲並未帶動壽險全面追價，反而出現趁高調節與個股對作。金融股對壽險而言，已不只是長抱收息標的，操作也更走向動態換股與獲利實現。

金融股 國泰 國泰金

延伸閱讀

金融股撐盤！富邦金漲逾3% 但元大金除權、股價走跌

外資賣超119億元 力積電被賣最多、另有5檔金融股也遭大提款

外資連六買後首度收手轉賣 三大法人賣超239億元

國泰 ETF 00878及00881 預計8月18日除息

相關新聞

彭博：順差擴大 台幣仍有續漲空間

彭博分析指出，隨著投資人日益關注AI帶動南韓和台灣貿易順差擴大，同時下修對聯準會（Fed）進一步緊縮貨幣政策的預期，新台幣和韓元等亞洲貨幣預料仍有續漲空間。

三家壽險金控減碼金融股

金融股第2季大漲31%，四大壽險金控卻多站在賣方。據大額交易資料統計，國泰、富邦、凱基及中信6月底金融股部位合計約2,631億元、季增22.3%，增幅低於金融股指數，僅國泰偏加碼，其餘三家均偏向減碼。

銀行瞄準虛擬資產商機 金管會：有三關卡要過

《虛擬資產服務法》預計2027年上路，銀行業也想進場分杯羹。金管會昨（18）日透露，已有銀行業透過監理門診、法規諮詢表達，為滿足跨境供應鏈客戶的穩定幣支付需求，正研究兼營VASP的交換、移轉等業務的可行性。

銀行瞄準虛擬資產商機 現有VASP業者擔憂「巨獸來臨」

銀行想兼營虛擬資產服務提供商（VASP）業務的興趣，涵蓋保管、移轉及交換商等類型，VASP業者形容是「巨獸來臨」，並認為銀行與VASP若能維持專業分工，反而有機會形成互補，但若銀行全面取得保管、移轉和交換商資格，則恐對現有VASP業者造成衝擊。

國銀放款中小企 超進度

國銀中小企業放款全年5,000億元目標達標在望。據金管會昨（18）日公布統計，上半年新增放款4,026.7億元寫史上同期新高，半年就完成全年目標80.5%；金管會樂觀看待全年達標，若順利過關，將連續第17年完成政策目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。