三家壽險金控減碼金融股

金融股第2季大漲31%，四大壽險金控卻多站在賣方。據大額交易資料統計，國泰、富邦、凱基及中信6月底金融股部位合計約2,631億元、季增22.3%，增幅低於金融股指數，僅國泰偏加碼，其餘三家均偏向減碼。

四家操作分歧相當明顯。國泰金融股部位季增35%，高於指數漲幅；富邦僅增4.6%，凱基更減2.9%，中信大減54%，形成「一買三賣」。

最大對作股是台新新光金（2887）。國泰第2季一口氣加碼51萬8,609張，為所有金融股加碼之冠；富邦、凱基與中信卻同步減碼，三家合計賣出6萬7,589張，呈現鮮明「一買三賣」。

兆豐金（2886）同樣多空分歧。國泰加碼8萬6,318張，凱基減碼5萬13張、富邦小幅調節，中信則退出大額交易名單，顯示第2季壽險資金開始「挑金融股」。

個別來看，國泰金除大買台新新光金，也加碼兆豐金、中信金（2891），並新增華南金（2880）。富邦金（2882）則大砍永豐金（2890）、元大金（2885）及國泰金（2882），僅少數加碼中信金、玉山金（2884）。

凱基金（2883）集中減碼第一金（2892）、兆豐金、中信金，僅逆勢大買元大金。中信金融股部位縮減最猛，台新新光金遭減碼，兆豐金也退出大額名單。

整體來看，金融股大漲並未帶動壽險全面追價，反而出現趁高調節與個股對作。金融股對壽險而言，已不只是長抱收息標的，操作也更走向動態換股與獲利實現。