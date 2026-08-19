彭博：順差擴大 台幣仍有續漲空間

彭博分析指出，隨著投資人日益關注AI帶動南韓和台灣貿易順差擴大，同時下修對聯準會（Fed）進一步緊縮貨幣政策的預期，新台幣和韓元等亞洲貨幣預料仍有續漲空間。

美元也陷入一項不利循環：美債殖利率走高，非但沒帶動美元上漲，反而使市場更加關注美國財政政策。

在人民幣和星元匯率先行走強後，韓元和新台幣如今也逐漸跟上漲勢，使漲勢擴大至更多亞洲貨幣。從貿易順差激增來看，在市場部位出現過度押注以前，亞洲貨幣可能還有進一步上漲空間。

全球投資人已開始注意這項趨勢。美元兌新台幣及美元兌韓元選擇權的交易量，近日升至正常水準以上，晶片製造商訂單也已排到2027年，顯示東亞出口動能可望延續。