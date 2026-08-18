國銀中小企業放款半年衝4,027億元創高 全年達標在望

中信金今日召開第二季法說會，明年的股利配發水準成為外界矚目的焦點。根據中信金法說會揭露內容，除了中信金獲利年增10%，已有好的配發基礎之外，中信銀有兩大利多，一是銀行的IRB法可釋出較多的資本讓銀行更有上繳股利給金控的空間，二是中信銀的法定盈餘公積今年底有機會可以超過股本，屆時將可突破銀行在股利配發上的法定盈餘公積最多只能挹注1.5元的限制。

2026-08-18 16:28