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純網銀燒錢退潮！三家虧損年收斂4成 為何全靠這一家？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

網銀「燒錢期」加速退場。據金管會統計，2026年上半年三家純網銀合計稅前虧損7.25億元，年收斂44%，放款更年增近五成、存放比升破77%；但轉盈動能高度集中，LINE Bank已連七個月獲利，幾乎一手撐起三家獲利改善。

三家損益表現已明顯分化。連線商銀（LINE Bank）上半年稅前盈餘1.7億元，較去年同期虧4.12億元大幅改善5.82億元，是唯一虧轉盈者。

將來銀行仍虧5.5億元，僅較去年同期虧5.6億元小幅改善，樂天商銀則由虧3.22億元擴大至3.45億元。

換言之，三家合計虧損雖較去年同期縮減5.69億元，但LINE Bank一家改善5.82億元，甚至超過整體改善幅度，顯示純網銀經營盈虧、已拉出分水嶺。

這道「轉盈分水嶺」可從三個訊號看出：第一，LINE Bank已率先由虧轉盈，其他兩家仍在虧損。

第二，整體獲利改善幾乎全由LINE Bank貢獻；第三，LINE Bank資金運用效率也居前，存放比約83%、為三家最高。

銀行局副局長王允中指出，LINE Bank自去年12月到今年6月，已連續七個月獲利，另外兩家距離獲利仍有一段時間，目前也都在研議如何提升獲利、降低虧損及朝損益兩平邁進。

金融圈指出，另一個轉折，是純網銀放款開始跑得比存款快。6月底三家存款餘額2,162億元、年增約33%，放款1,676億元、年增46.5%，帶動整體存放比由去年同期70.3%升至77.5%，一年提高逾7個百分點。

其中LINE Bank存放比約83%最高，將來銀行約75%，樂天商銀約69%。存放比攀升，代表資金運用效率提升，有助擴大利息收益，顯示純網銀經營已從早期「拚開戶、拚存款」，逐步轉向「拚放款、拚收益」。

至於三家累積虧損由去年同期84.98億元降至69.41億元、年減18%，主因是樂天商銀6月減資27.79億元彌補虧損、再增資，使累虧大降至3.33億元。

LINE Bank累虧則由39.88億元略降到39.1億元，將來銀行反由18.42億元升至26.98億元。

金融圈指出，去年底LINE Bank全年虧損已大幅收斂，並在12月首度單月轉盈，當時純網銀已浮現「燒錢轉造血」訊號。

如今半年後，LINE Bank進一步連七月獲利、存放比又居三家之冠，純網銀已從「一起少虧」走向「誰先穩定賺錢」的新階段；這場損益兩平競賽，分水嶺正在浮現。

網銀

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