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銀行兼營VASP恐成巨獸 業者喊分工合作可雙贏

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會近期透露已有銀行表達兼營虛擬資產服務提供商（VASP）業務的興趣，涵蓋保管、移轉及交換商等類型，引發市場關注銀行若正式跨足VASP，是否將對現有專營業者造成衝擊。對此，VASP業者形容是「巨獸來臨」，並認為銀行與VASP若能維持專業分工，反而有機會形成互補，但若銀行全面取得保管、移轉和交換商資格，則恐對現有VASP業者造成衝擊。

VASP公會理事長鄭光泰指出，站在公會立場而言，希望銀行與VASP採取「專業分工」為主，各自做擅長的事。一家VASP業者則直言，若銀行三項業務全拿，對於業者而言簡直是「巨獸來臨」，勢必形成巨大競爭壓力，VASP仍具備虛擬資產市場的實戰經驗，若銀行選擇與VASP合作，由銀行負責穩定幣發行、保管等業務服務角色，VASP負責移轉、交換、交易及其相關技術等現貨交易市場服務的角色，反而有機會形成完整的供應鏈金融。

從技術角度來看，另一家VASP業者分析，移轉商業務因涉及風險控管、錢包地址確認（KYA）、幣流分析（KYT）及Travel Rule等機制，需要相當程度的實務經驗、技術、人力及系統資源，對銀行而言都有一定的進入門檻，因此若銀行跨足虛擬資產業務，較適合從保管切入，移轉和交換則交由已有實務經驗和技術的VASP負責為宜。

不過，也有業者提出一個相對樂觀的觀點。有VASP業者認為，若銀行取得三項業務兼營資格，未來進行供應鏈金融時，上市櫃大型企業和中小企業可能形成市場分流，大型企業因資金規模龐大，較可能選擇銀行體系提供的穩定幣服務，而中小企業則可能繼續透過VASP及交易所完成交易，進而把供應鏈金融的餅做大，讓更多企業運用該服務，形成雙贏局面。但市場走向如何難以預測，也可能在銀行發行台幣穩定幣之後被「整碗端走」，因此整體業者仍偏向「專業分工」。

金管會 銀行

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