展頌27.25億元聯貸超額認購完成籌組 加速越南布局與產品高值化發展

慶豐富（9935）參與投資的國內尼龍專業大廠展頌（4427），18日完成27.25億元聯貸簽約儀式，展頌董事長楊任凱表示，未來將加速越南布局與產品高值化發展。據了解，展頌目前也積極規劃，擬重新申請股票上市櫃。

楊任凱透露，展頌正規劃開發電子業相關材料，積極切入高附加價值及高利潤產品市場，拓展尼龍以外的材料，並應用於不同產業領域。預期透過跨域材料開發與國際合作，有助於擴大產品組合、提升技術層次，並創造未來營運新營運動能。

今天的簽約儀式，由永豐銀行副總經理翁竟翔代表聯貸銀行團，與展頌董事長楊任凱完成簽約，並宣布由永豐銀行與台灣企銀共同主辦的5年期聯合授信案順利完成籌組。

展頌原規劃募集25億元，但在第一銀行、凱基銀行、安泰銀行及玉山銀行等金融機構踴躍參與下，獲得超額認購，最終以27.25億元結案，展現銀行團對展頌營運發展、海外布局及中長期成長潛力的高度支持。

慶豐富目前持有展頌6.7%股權，兩家公司關係緊密，楊任凱現為慶豐富董事，慶豐富董事長許閔琁同時也以慶豐富法人代表人身分擔任展頌董事。

展頌去年合併營收為32.83億元、年減13.6%；今年7月合併營收3.06億元，月增2.8%、年增9.8%，為連續二個月呈年月雙增走勢；累計前七月合併營收19.97億元、年增2.9%，營運逐季增溫。

楊任凱表示，本次聯貸資金主要用於償還既有金融負債及充實中期營運資金，並支應越南廠營運及設備擴充需求，有助於公司優化財務結構、提升資金調度彈性，並進一步強化海外產能布局。

此次聯貸案亦導入ESG永續指標連結機制，透過永續績效與融資條件連結，鼓勵公司持續提升環境管理、營運效率及永續治理表現，兼顧營運成長與企業永續發展。

展頌指出，面對全球供應鏈重整，以及國際品牌客戶對區域化生產、供應穩定度與在地服務能力要求提升，公司近年持續深化越南市場布局，強化海外生產及服務彈性，使越南廠成為承接國際品牌客戶需求與拓展海外市場的重要據點。

展頌近年積極與客戶共同開發各種差異化紗線，聚焦各種特殊織物，以提升產品附加價值、強化差異化與競爭力。

楊任凱表示，展頌未來將以「產業整合」與「產線自動化」為發展核心，除持續優化既有產能及生產效率，同時，積極拓展客戶接單表現，並透過策略合作、供應鏈整合等方式，進一步提高成品訂單比重，強化產品自主性及整體獲利能力。

展望未來，展頌將持續以越南布局、產品高值化、產業整合及產線自動化為營運主軸，深化國際品牌客戶合作，並推動細丹尼、高強力及機能性尼龍產品發展。

隨著此次聯貸案順利完成，公司資金運用彈性進一步提升，將有助於支持海外產能擴充、產品升級與永續發展計畫，為展頌拓展國際市場及中長期營運成長奠定更穩健基礎。