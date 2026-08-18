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合庫銀行鼓勵學生投入經濟金融研究 30名學生獲頒研究獎金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合作金庫銀行於18日在總行大樓舉行115年研究獎金頒獎典禮，由董事長林衍茂代表頒獎。今年度申請人來自國內各大學院校，包括台大、政大、台北大、央大等各校優秀學生，經評審後共計30名學生獲獎，其中博士班研究生1名，每名可得獎金4萬元；碩士班研究生15名，每名可得獎金3萬元；大學生14名，每名可得獎金2萬元。

合作金庫（5880）為善盡企業社會責任，鼓勵學生對經濟、金融等議題深入研究，自民國43年即開始舉辦此項獎勵活動，至今累計獲獎學生共有968名，頒發獎金超過1,255萬元。今年申請合庫研究獎金的論文範圍涵蓋永續金融、ESG、人工智慧、資訊安全、數位金融、公司治理、企業風險管理及綠色建築與融資等，皆為目前金融界關注之重要議題。

合庫研究獎金的最大特色是沒有限定申請人必須為客戶或客戶的子女，也沒有限制就讀的科系，只要成績達到規定，並且撰寫一篇有關經濟、金融或銀行實務的研究論文，即可提出申請。隨著國內高等教育的普及，獎勵對象也從大學生擴大到碩士班與博士班研究生，給獎金額亦不斷提高。合庫表示非常歡迎各大學四年級以上及碩、博士班學生，明年度同樣踴躍報名。

合庫銀行研究獎金更期盼激勵青年學子投入經濟、金融研究，培育優秀人才，促進金融產業發展。

合庫 銀行 獎金

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