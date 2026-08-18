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台股下挫外資轉匯出 新台幣收31.945元終止連4升

中央社／ 台北18日電

美伊停火談判期限屆滿，雙方分歧未解，地緣政治風險升溫，加上台股下挫、部分外資反手匯出，新台幣匯率今天由升轉貶，收盤收31.945元，貶值9.3分，終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額26.385億美元。

上週以來，由於美國經濟數據放緩，市場對聯準會升息預期降溫，美元轉弱，加上熱錢回頭匯入，引領新台幣啟動升勢，連續4個交易日走揚，匯價更強勢挺進31元。

不過股匯市今天同步走弱，台股開高走低，早盤一度重返46000點，隨後遭遇調節賣壓，權值股紛紛走弱，加權指數急殺翻黑，盤中重挫逾600點，高低震盪超過800點，終場收在45308.68點，下跌548.59點。

隨著台股下挫，外資終止連6買，今天轉為賣超119.85億元，也壓抑新台幣表現。

新台幣兌美元走勢先升後貶，一早以31.84元開盤後，延續昨天升勢、突破31.8元，最高升抵31.774元，不過進口商美元買盤火速湧現，抑制升幅，午後則因美元指數反彈、部分外資匯出，新台幣應聲翻貶，盤中最低為31.964元，高低差距近2角。

外匯交易員表示，新台幣匯率昨天大幅升值後，今天匯市各方均有進場操作，進口商積極敲進美元，抑制新台幣升幅，匯價未能在31.7元價位停留太久便迅速拉回；外資則呈現雙向操作，上午匯入、下午轉為匯出，出口商也在31.9元附近進場拋匯。

儘管新台幣終止連4升，外匯交易員認為，雖然美伊戰事的不確定性一度帶動美元走揚，隨著市場對聯準會升息預期淡化、股利匯出高峰漸漸過去，新台幣貶值壓力逐漸散去，接下來只要台股表現有撐，新台幣應不至於大幅度走弱，本週估於31.640元至32元區間整理。

外資 新台幣 台股

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