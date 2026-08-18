快訊

搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5台灣人受傷

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

新光人壽慈善基金會攜手苗栗縣政府 傳承藝術走進身障服務場域

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
新光人壽慈善基金會讓傳承藝術走進更多服務場域，為身心障礙者帶來自信與成長，攜手打造更友善、多元的社會。圖／新光人壽慈善基金會提供
新光人壽慈善基金會讓傳承藝術走進更多服務場域，為身心障礙者帶來自信與成長，攜手打造更友善、多元的社會。圖／新光人壽慈善基金會提供

新光人壽慈善基金會攜手全台第一家提供創意老化服務的社會企業新活藝術，今天舉辦傳承藝術公益活動，將傳承藝術帶進幼安教養院。在專業講師帶領與志工一對一陪伴下，陪伴身心障礙者探索自我、表達情感，並促進社會參與，為照顧服務注入更多元的陪伴方式。

傳承藝術（Legacy Art Work）源自美國紐約 Elders Share the Arts （ESTA），是一種結合生命故事與藝術創作的助人工作方法。新光人壽慈善基金會2003年投入研究，2005年正式引進台灣，融合口述歷史與創意樂齡理念，透過藝術創作與團體互動，鼓勵參與者分享生命經驗，增進人際交流，讓每一段生命故事都能被看見。

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈指出，傳承藝術核心在於「用創作看見生命價值」，能促進參與者的自我認同與人際連結，對身心障礙者而言更是一種溫柔而有力的陪伴。 

幼安教養院院長林勤妹表示，傳承藝術雖起源於高齡服務，但重視情感表達與互動陪伴的理念，同樣適合身心障礙者。新活藝術執行長暨傳承藝術首席講師康思云說，傳承藝術在台灣推動多年，服務範疇已逐步擴展，不僅在高齡領域深耕，也跨足身障、精神障礙及罕病等族群，展現廣泛助人效 益。

幼安教養院深耕苗栗33年，長期提供18歲以上身心障礙者住宿及日間照顧服務，並投入發展遲緩兒童早療工作。基金會期盼透過跨界合作，持續提升照顧品質，陪伴身心障礙者在人生每個階段都能獲得適切支持。

新光人壽慈善基金會指出，今天活動透過苗栗縣政府及副縣長賴香伶牽線，讓傳承藝術走進更多服務場域，為身心障礙者帶來自信與成長，攜手打造更友善、多元的社會。

新光人壽慈善基金會攜手全台第一家提供創意老化服務的社會企業新活藝術，今天舉辦傳承藝術公益活動，將傳承藝術帶進幼安教養院。圖／新光人壽慈善基金會提供
新光人壽慈善基金會攜手全台第一家提供創意老化服務的社會企業新活藝術，今天舉辦傳承藝術公益活動，將傳承藝術帶進幼安教養院。圖／新光人壽慈善基金會提供

新光人壽 傳承 苗栗縣

延伸閱讀

富邦身心障礙才藝獎得主音樂會登場 打造展現自信與熱情的舞台

國泰金控兒童繪畫比賽、潛力畫展徵件開跑！戶外寫生活動9月接力登場

新保社福響應新光人壽慈善基金會前進澎湖 號召136人清出3420公斤海廢

頭份市得勝教會馨生保護服務據點揭牌 法務部長肯定不僅是信仰場所

相關新聞

中信銀：可承作房貸餘額超過2千億 將以自行自住戶為主

中信金控今日舉行 2026 年第二季法人說明會，其中對於目前承作房貸的最新情況，中信金總經理高麗雪指出，房貸承作策略仍聚焦在自住客群，將以自行客戶為優先，目前中信銀在銀行法第72條之2的比率約26%左右，計算下來仍有超過2千多億的空間。她並說，倘若以中信銀現在的房貸擔保品價值，再對照現在的房貸餘額，比率只有42%，因此房貸曝險的擔保狀況可說相當安全。

明年中信金股利發放 銀行有兩大利多可助陣

中信金今日召開第二季法說會，明年的股利配發水準成為外界矚目的焦點。根據中信金法說會揭露內容，除了中信金獲利年增10%，已有好的配發基礎之外，中信銀有兩大利多，一是銀行的IRB法可釋出較多的資本讓銀行更有上繳股利給金控的空間，二是中信銀的法定盈餘公積今年底有機會可以超過股本，屆時將可突破銀行在股利配發上的法定盈餘公積最多只能挹注1.5元的限制。

看美台9月利率政策動向 中信金：美國不動、台灣確有升息壓力

聯準會與台灣央行在9月利率會議是否升息？中信金總經理高麗雪今日在中信金法說會上指出，中信金內部評估就近期數字觀察，美國升息可能性應會往下，而且11月3日又有期中選舉，因此利率應會維持現狀，但美伊戰爭仍是左右聯準會決策的變數，而在台灣市場的實質利率已經成長，央行的確有升息的壓力，但仍要看央行最後的決定。

兆豐證券舉辦「兆見未來」職涯營 董總與青年對談共探證券業多重宇宙

為協助青年學子掌握金融產業發展趨勢、提早探索職涯方向，兆豐證券攜手子公司兆豐期貨舉辦第二屆「兆見未來｜職擊證券多重宇宙」大學生職涯探索活動。今年首度以營隊形式辦理，內容結合證券實務、職涯對話及投資桌遊體驗，帶領學生深入認識證券產業，了解不同職務發展路徑，探索金融職涯的多元可能。

睿禾金碳明登錄興櫃 綠電族群再添生力軍

睿禾金碳（7944）將於8月19日正式登錄興櫃，邁入資本市場新階段。公司以屋頂型太陽光電、自持案場售電、綠電交易及氨轉氫低碳備援電力布局為核心，持續朝「分散式能源資產整合商」與「企業低碳能源解決方案供應商」方向發展。

中信金法說會／淨值突破7,000億元 較去年底成長6成 資本實力顯著提升

中信金（2891）今舉行第2季法說會，上半年稅後純益為395億元，年增1成，再創歷史新高。股東權益報酬率為13.5%。中信金控淨值突破7,000億元，較去年底成長6成，資本實力顯著提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。