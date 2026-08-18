新光人壽慈善基金會攜手苗栗縣政府 傳承藝術走進身障服務場域

新光人壽慈善基金會攜手全台第一家提供創意老化服務的社會企業新活藝術，今天舉辦傳承藝術公益活動，將傳承藝術帶進幼安教養院。在專業講師帶領與志工一對一陪伴下，陪伴身心障礙者探索自我、表達情感，並促進社會參與，為照顧服務注入更多元的陪伴方式。

傳承藝術（Legacy Art Work）源自美國紐約 Elders Share the Arts （ESTA），是一種結合生命故事與藝術創作的助人工作方法。新光人壽慈善基金會2003年投入研究，2005年正式引進台灣，融合口述歷史與創意樂齡理念，透過藝術創作與團體互動，鼓勵參與者分享生命經驗，增進人際交流，讓每一段生命故事都能被看見。

新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈指出，傳承藝術核心在於「用創作看見生命價值」，能促進參與者的自我認同與人際連結，對身心障礙者而言更是一種溫柔而有力的陪伴。

幼安教養院院長林勤妹表示，傳承藝術雖起源於高齡服務，但重視情感表達與互動陪伴的理念，同樣適合身心障礙者。新活藝術執行長暨傳承藝術首席講師康思云說，傳承藝術在台灣推動多年，服務範疇已逐步擴展，不僅在高齡領域深耕，也跨足身障、精神障礙及罕病等族群，展現廣泛助人效 益。

幼安教養院深耕苗栗33年，長期提供18歲以上身心障礙者住宿及日間照顧服務，並投入發展遲緩兒童早療工作。基金會期盼透過跨界合作，持續提升照顧品質，陪伴身心障礙者在人生每個階段都能獲得適切支持。

新光人壽慈善基金會指出，今天活動透過苗栗縣政府及副縣長賴香伶牽線，讓傳承藝術走進更多服務場域，為身心障礙者帶來自信與成長，攜手打造更友善、多元的社會。