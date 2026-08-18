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華南銀行數位支付普及 永康商圈、台東指定地區消費最高20%優惠

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行助數位支付普及，台東指定地區消費享回饋。華南銀行／提供
華南銀行助數位支付普及，台東指定地區消費享回饋。華南銀行／提供

為積極響應政府推動無現金社會與普惠金融政策，以及因應零接觸經濟成為市場主流，華南銀行持續拓展國內數位支付應用場域及普及率，即日起舉辦台北永康國際商圈及台東縣卑南鄉、關山鎮、池上鄉及金峰鄉等四鄉鎮指定店家消費回饋活動，不論是商圈美食巡禮或是盛夏暢遊東部山海，消費者透過手機支付最高可享有20%等值現金回饋，以鼓勵民眾體驗更便利、更安全的無現金消費模式。

暢遊台東四鄉鎮 指定店家消費享10%回饋

華南銀行近年持續推動城鄉數位支付發展，致力落實普惠金融願景，看好東台灣每年熱氣球嘉年華盛會以及慢活生活步調帶來的觀光人潮商機，今年盛夏特別舉辦「TWQR東遊趣 10%加碼Pay」行銷活動。

即日起至10月31日止，民眾前往台東縣卑南鄉、關山鎮、池上鄉及金峰鄉等四鄉鎮指定店家消費，使用台灣Pay付款，單筆消費不限金額即可享有10%等值現金回饋。

此外，若以華南銀行金融卡/帳戶綁定台灣Pay消費，還可再享1.5%等值紅利點數，讓民眾在暢遊台東好山好水的同時，也能輕鬆省荷包。

永康國際商圈刷台灣Pay 最高拿20%回饋

華南銀行除深入偏鄉地區推動數位支付服務，也持續推動商圈數位轉型，其中，華南銀行連續兩年攜手台北市必遊的永康國際商圈推出台灣Pay行銷活動，即日起至11月30日止，盛大舉辦「永康國際商圈X台灣Pay消費拿回饋20%」，讓民眾在大啖美食冰品、購買伴手禮的同時，使用台灣Pay付款還可以同時獲得20%現金回饋，等同直接打八折。

華南銀行打造數位支付生態圈 助民眾體驗便捷生活

隨著我國數位支付技術的成熟與市場需求的擴大，華南銀行持續扮演數位金融領域的領航者，擴大推廣台灣Pay、數位券、乘車碼等創新服務，並打造數位支付生態圈，持續提升民眾日常生活的數位金融便利性。

華南銀行 永康商圈 台東

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