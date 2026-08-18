中信銀：可承作房貸餘額超過2千億 將以自行自住戶為主

中信金控今日舉行 2026 年第二季法人說明會，其中對於目前承作房貸的最新情況，中信金總經理高麗雪指出，房貸承作策略仍聚焦在自住客群，將以自行客戶為優先，目前中信銀在銀行法第72條之2的比率約26%左右，計算下來仍有超過2千多億的空間。她並說，倘若以中信銀現在的房貸擔保品價值，再對照現在的房貸餘額，比率只有42%，因此房貸曝險的擔保狀況可說相當安全。

外界也矚目消金大行中信銀的「四貸同堂」調查情況，對此高麗雪指出，內部已作過盤查，以聯徵中心揭露的四項貸款產品，去看自家客戶的相關曝險，統計人數只有50人，曝險只有7億元左右。

中信銀上半年的海外獲利有130億，占比全行獲利34%，上半年獲利趨緩和中國與香港交易收入減少，以及東京之星有個案提存有關，而在其他地區，以東南亞獲利成長最顯著，年增率46%，主要因為地緣政治及供應鏈重組效應而有商機，而北美獲利成長37%，主要受惠於美國子行與分行承接在地商機。高麗雪也對海外據點開業的最新時程指出，美國德州辦事處預定在第四季營運，洛杉磯分行將在2027年第一季開業。

高麗雪也說，美國子行有20家據點，子行轄下鳳凰城據點會在今年第四季開業。亞太地區方面，東京分行轄下的福岡出張所，預計7月取得核准，年底有機會開業，另外東京之星的熊本出張所已在7月21日已轉型為分行，並移轉地點至熊本車站，將提供更好的服務。