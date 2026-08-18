快訊

搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5台灣人受傷

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

明年中信金股利發放 銀行有兩大利多可助陣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金總經理高麗雪。圖／中信金提供
中信金總經理高麗雪。圖／中信金提供

中信金今日召開第二季法說會，明年的股利配發水準成為外界矚目的焦點。根據中信金法說會揭露內容，除了中信金獲利年增10%，已有好的配發基礎之外，中信銀有兩大利多，一是銀行的IRB法可釋出較多的資本讓銀行更有上繳股利給金控的空間，二是中信銀的法定盈餘公積今年底有機會可以超過股本，屆時將可突破銀行在股利配發上的法定盈餘公積最多只能挹注1.5元的限制。

中信金上半年合併稅後盈餘達395.37億元再創新高，較去年同期成長10%，因此，明年的股利配發水準會否至少好於今年？中信金總經理高麗雪指出，會朝這個方向努力，她也特別指出，中信銀的配發率一直維持在60%至65%的水準，未來會否再增加配發率，要看銀行與人壽的獲利上繳金控的情形，也和業務上的需求要預留資本有關。

中信金財務長徐旻傾分析，銀行的IRB法可釋出較多的資本，此外高麗雪也指出，銀行的法定盈餘公積今年底有機會可以超過股本，屆時將可突破銀行在股利配發上的法定盈餘公積最多只能挹注1.5元的限制，但能上繳多少股利給金控，仍要看業務上對資本的需求，尤其她舉例，中信銀今年上半年增加5000億放款，若以BIS10%來計算，資本就要增加500億，這些都要考慮進去。

高麗雪指出，雖然市場資金吃緊，但中信銀的LCR仍在110%至120%，控制在115%以上，未來中信銀會作存款結構，前二十大存款戶集中度的調整，來確保有穩健的流動性及LCR的水準。

對於台壽的獲利，高麗雪說，由於接軌IFRS 17及IFRS 9覆蓋法退場，台壽將大部分的股票資本利得放在OCI項下，雖然在損益表上僅反映出資本利得的一小部分，但大部分反應在淨值，金控淨值已突破7000億，將去年底成長近60%。

對於升息的影響，高麗雪指出，倘若外幣升息1點，一年只有300萬台幣的利息收入挹注，但若央行升息1點，則全年中信銀息收會提高4700萬左右。

由於子公司台灣人壽今年起接軌IFRS 17並配合IFRS 9覆蓋法退場，高麗雪指出，多數股票部位重分類至透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI），在股市上揚帶動下，相關評價利益反映於其他綜合損益（OCI），推升上半年綜合損益達2515億元，金控淨值突破7000億元，較去年底成長近60%，資本實力顯著提升。

中信金控主要獲利引擎中信銀行在2026年上半年稅後盈餘達311.78億元，較去年同期成長12%，續創歷年上半年獲利新高，相關手續費收入年增逾四成，海外稅前獲利佔整體銀行獲利比重已超過三成，為驅動銀行獲利的重要引擎。

台灣人壽上半年稅後盈餘達102.76億元，聚焦高CSM的傳統型與保障型商品銷售，並受惠於分紅型及投資型保單銷售，累計新契約保費達641億元，較去年同期大幅成長139%，優於市場平均成長率52%，並且挹注CSM約94億。高麗雪指出，外幣保單的成長率亦超過100%，並因此降低資產負債配置時的匯率風險。

中信金 股利

延伸閱讀

看美台9月利率政策動向 中信金：美國不動、台灣確有升息壓力

壽險新契約保費一路衝高 年增近六成

壽險業務員通路爆發 前七月新契約保費4,328億創同期新高

南山人壽前七月賺319.6億元翻倍成長 七大壽險獲利合計破1,852億元

相關新聞

中信銀：可承作房貸餘額超過2千億 將以自行自住戶為主

中信金控今日舉行 2026 年第二季法人說明會，其中對於目前承作房貸的最新情況，中信金總經理高麗雪指出，房貸承作策略仍聚焦在自住客群，將以自行客戶為優先，目前中信銀在銀行法第72條之2的比率約26%左右，計算下來仍有超過2千多億的空間。她並說，倘若以中信銀現在的房貸擔保品價值，再對照現在的房貸餘額，比率只有42%，因此房貸曝險的擔保狀況可說相當安全。

明年中信金股利發放 銀行有兩大利多可助陣

中信金今日召開第二季法說會，明年的股利配發水準成為外界矚目的焦點。根據中信金法說會揭露內容，除了中信金獲利年增10%，已有好的配發基礎之外，中信銀有兩大利多，一是銀行的IRB法可釋出較多的資本讓銀行更有上繳股利給金控的空間，二是中信銀的法定盈餘公積今年底有機會可以超過股本，屆時將可突破銀行在股利配發上的法定盈餘公積最多只能挹注1.5元的限制。

看美台9月利率政策動向 中信金：美國不動、台灣確有升息壓力

聯準會與台灣央行在9月利率會議是否升息？中信金總經理高麗雪今日在中信金法說會上指出，中信金內部評估就近期數字觀察，美國升息可能性應會往下，而且11月3日又有期中選舉，因此利率應會維持現狀，但美伊戰爭仍是左右聯準會決策的變數，而在台灣市場的實質利率已經成長，央行的確有升息的壓力，但仍要看央行最後的決定。

兆豐證券舉辦「兆見未來」職涯營 董總與青年對談共探證券業多重宇宙

為協助青年學子掌握金融產業發展趨勢、提早探索職涯方向，兆豐證券攜手子公司兆豐期貨舉辦第二屆「兆見未來｜職擊證券多重宇宙」大學生職涯探索活動。今年首度以營隊形式辦理，內容結合證券實務、職涯對話及投資桌遊體驗，帶領學生深入認識證券產業，了解不同職務發展路徑，探索金融職涯的多元可能。

睿禾金碳明登錄興櫃 綠電族群再添生力軍

睿禾金碳（7944）將於8月19日正式登錄興櫃，邁入資本市場新階段。公司以屋頂型太陽光電、自持案場售電、綠電交易及氨轉氫低碳備援電力布局為核心，持續朝「分散式能源資產整合商」與「企業低碳能源解決方案供應商」方向發展。

中信金法說會／淨值突破7,000億元 較去年底成長6成 資本實力顯著提升

中信金（2891）今舉行第2季法說會，上半年稅後純益為395億元，年增1成，再創歷史新高。股東權益報酬率為13.5%。中信金控淨值突破7,000億元，較去年底成長6成，資本實力顯著提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。