明年中信金股利發放 銀行有兩大利多可助陣

中信金今日召開第二季法說會，明年的股利配發水準成為外界矚目的焦點。根據中信金法說會揭露內容，除了中信金獲利年增10%，已有好的配發基礎之外，中信銀有兩大利多，一是銀行的IRB法可釋出較多的資本讓銀行更有上繳股利給金控的空間，二是中信銀的法定盈餘公積今年底有機會可以超過股本，屆時將可突破銀行在股利配發上的法定盈餘公積最多只能挹注1.5元的限制。

中信金上半年合併稅後盈餘達395.37億元再創新高，較去年同期成長10%，因此，明年的股利配發水準會否至少好於今年？中信金總經理高麗雪指出，會朝這個方向努力，她也特別指出，中信銀的配發率一直維持在60%至65%的水準，未來會否再增加配發率，要看銀行與人壽的獲利上繳金控的情形，也和業務上的需求要預留資本有關。

中信金財務長徐旻傾分析，銀行的IRB法可釋出較多的資本，此外高麗雪也指出，銀行的法定盈餘公積今年底有機會可以超過股本，屆時將可突破銀行在股利配發上的法定盈餘公積最多只能挹注1.5元的限制，但能上繳多少股利給金控，仍要看業務上對資本的需求，尤其她舉例，中信銀今年上半年增加5000億放款，若以BIS10%來計算，資本就要增加500億，這些都要考慮進去。

高麗雪指出，雖然市場資金吃緊，但中信銀的LCR仍在110%至120%，控制在115%以上，未來中信銀會作存款結構，前二十大存款戶集中度的調整，來確保有穩健的流動性及LCR的水準。

對於台壽的獲利，高麗雪說，由於接軌IFRS 17及IFRS 9覆蓋法退場，台壽將大部分的股票資本利得放在OCI項下，雖然在損益表上僅反映出資本利得的一小部分，但大部分反應在淨值，金控淨值已突破7000億，將去年底成長近60%。

對於升息的影響，高麗雪指出，倘若外幣升息1點，一年只有300萬台幣的利息收入挹注，但若央行升息1點，則全年中信銀息收會提高4700萬左右。

由於子公司台灣人壽今年起接軌IFRS 17並配合IFRS 9覆蓋法退場，高麗雪指出，多數股票部位重分類至透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI），在股市上揚帶動下，相關評價利益反映於其他綜合損益（OCI），推升上半年綜合損益達2515億元，金控淨值突破7000億元，較去年底成長近60%，資本實力顯著提升。

中信金控主要獲利引擎中信銀行在2026年上半年稅後盈餘達311.78億元，較去年同期成長12%，續創歷年上半年獲利新高，相關手續費收入年增逾四成，海外稅前獲利佔整體銀行獲利比重已超過三成，為驅動銀行獲利的重要引擎。

台灣人壽上半年稅後盈餘達102.76億元，聚焦高CSM的傳統型與保障型商品銷售，並受惠於分紅型及投資型保單銷售，累計新契約保費達641億元，較去年同期大幅成長139%，優於市場平均成長率52%，並且挹注CSM約94億。高麗雪指出，外幣保單的成長率亦超過100%，並因此降低資產負債配置時的匯率風險。