看美台9月利率政策動向 中信金：美國不動、台灣確有升息壓力

聯準會與台灣央行在9月利率會議是否升息？中信金總經理高麗雪今日在中信金法說會上指出，中信金內部評估就近期數字觀察，美國升息可能性應會往下，而且11月3日又有期中選舉，因此利率應會維持現狀，但美伊戰爭仍是左右聯準會決策的變數，而在台灣市場的實質利率已經成長，央行的確有升息的壓力，但仍要看央行最後的決定。

而在新台幣匯率上，高麗雪也指出，先前由於利差及美國財政赤字擴大等因素，6、7月有大批資金匯回美國，新台幣匯率因此也較辛苦，但現在新台幣匯率已回升至31.8元，她認為下半年將往31.5元方向移動。

高麗雪指出，台灣經濟成長率今年整體超過10%沒有問題，但CPI近來年增率超過2%，則為未來要持續觀察的重點，她觀察，近期很多銀行推出高利存款，也反映資金吃緊的情形，亦反映實質利率已經成長，央行的確有提高政策利率，亦即升息的可能性。