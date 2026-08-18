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看美台9月利率政策動向 中信金：美國不動、台灣確有升息壓力

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金總經理高麗雪。圖／中信金提供
中信金總經理高麗雪。圖／中信金提供

聯準會與台灣央行在9月利率會議是否升息中信金總經理高麗雪今日在中信金法說會上指出，中信金內部評估就近期數字觀察，美國升息可能性應會往下，而且11月3日又有期中選舉，因此利率應會維持現狀，但美伊戰爭仍是左右聯準會決策的變數，而在台灣市場的實質利率已經成長，央行的確有升息的壓力，但仍要看央行最後的決定。

而在新台幣匯率上，高麗雪也指出，先前由於利差及美國財政赤字擴大等因素，6、7月有大批資金匯回美國，新台幣匯率因此也較辛苦，但現在新台幣匯率已回升至31.8元，她認為下半年將往31.5元方向移動。

高麗雪指出，台灣經濟成長率今年整體超過10%沒有問題，但CPI近來年增率超過2%，則為未來要持續觀察的重點，她觀察，近期很多銀行推出高利存款，也反映資金吃緊的情形，亦反映實質利率已經成長，央行的確有提高政策利率，亦即升息的可能性。

中信金 升息

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