聽新聞
0:00 / 0:00
看美台9月利率政策動向 中信金：美國不動、台灣確有升息壓力
聯準會與台灣央行在9月利率會議是否升息？中信金總經理高麗雪今日在中信金法說會上指出，中信金內部評估就近期數字觀察，美國升息可能性應會往下，而且11月3日又有期中選舉，因此利率應會維持現狀，但美伊戰爭仍是左右聯準會決策的變數，而在台灣市場的實質利率已經成長，央行的確有升息的壓力，但仍要看央行最後的決定。
而在新台幣匯率上，高麗雪也指出，先前由於利差及美國財政赤字擴大等因素，6、7月有大批資金匯回美國，新台幣匯率因此也較辛苦，但現在新台幣匯率已回升至31.8元，她認為下半年將往31.5元方向移動。
高麗雪指出，台灣經濟成長率今年整體超過10%沒有問題，但CPI近來年增率超過2%，則為未來要持續觀察的重點，她觀察，近期很多銀行推出高利存款，也反映資金吃緊的情形，亦反映實質利率已經成長，央行的確有提高政策利率，亦即升息的可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。