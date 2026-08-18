睿禾金碳明登錄興櫃 綠電族群再添生力軍

睿禾金碳（7944）將於8月19日正式登錄興櫃，邁入資本市場新階段。公司以屋頂型太陽光電、自持案場售電、綠電交易及氨轉氫低碳備援電力布局為核心，持續朝「分散式能源資產整合商」與「企業低碳能源解決方案供應商」方向發展。

睿禾金碳今年上半年合併營業收入達新台幣 5.04 億元，較去年同期 3.03 億元成長約 66%；營業利益達新台幣 1.17 億元，營業利益率達 23.27%；歸屬於母公司業主淨利達新台幣 2,377.5 萬元。截至今年上半年底，公司總資產達新台幣 73.12 億元，每股淨值 36.40 元，顯示公司在擴大能源資產基礎的同時，營運效率與獲利品質同步提升。

高資本效率財務策略 放大能源資產規模

睿禾金碳表示，公司自成立以來即聚焦再生能源資產、售電現金流與企業低碳用電需求，並透過 SPV 架構、專案融資、資金方合作及長期售電合約，逐步建立高資本效率的能源資產平台。

公司指出，太陽光電案場一旦完成建置並併網，即可透過長期售電產生穩定現金流。睿禾金碳透過分散式案場、專案融資及資產池管理，使單一案場的資產、負債與現金流能更有效管理，有助於提升資金使用效率並降低母公司對單一案場風險的暴露。

營業利益率達 23.27% 反映售電模式獲利品質

睿禾金碳今年上半年營業利益率達 23.27%，成為公司興櫃前最受市場關注的財務亮點之一。公司表示，與以大型 EPC 工程承攬或資產交易放大營收規模的模式不同，睿禾金碳長期專注於低衝突屋頂型分散式光電與企業售電服務，強調營收品質與長期售電現金流。

目前集團太陽光電總裝置容量約 160MW，每年可創造約2億度綠電，成為公司穩定售電收入與長期現金流的重要基礎。隨著集團光電資產持續整合，公司預估今年營收組成將有超過七成來自售電業務。相較一次性 EPC 工程收入，售電業務具備較高穩定性與可預測性，有助於降低營收波動，並提升長期資產價值。

展望下半年，由於進入太陽光電傳統發電旺季，加上既有案場售電收入持續貢獻，市場法人樂觀預估，睿禾金碳今年全年營收與獲利表現有機會優於去年；惟實際營運成果仍以公司公告財務資訊為準。