學生團體保險 教育部攜手國泰人壽保障學生

2026學年度全國高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險招標作業順利完成，由國泰人壽保險股份有限公司得標，將持續提供全國高中以下學校學生及幼兒不中斷的保險保障，確保保險服務無縫接軌，讓學生安心就學、家長放心托付。

國教署表示，學生團體保險是政府照顧學生及幼兒的重要福利措施，也是校園安全網不可或缺的重要一環，當學生遭遇意外事故、重大疾病、失能或其他符合保險給付情形時，可獲得即時保險理賠及經濟支持，協助減輕家庭因突發事件所承受的經濟壓力。

學生團體保險每年提供約285萬高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒之保險保障，是我國政策性保險之一，每學年保險費由政府主管機關補助三分之一，其餘三分之二由家長或法定代理人分兩學期繳納。針對特殊弱勢身分學生，保費全額由政府直接全額補助，免繳自付額。

為持續提升重大事故應變效能，國教署與國泰人壽建置「重大事故即時關懷、快速理賠、專人協助」服務機制。遇重大校園事件或社會事故時，將立即啟動專案服務，主動聯繫學校及學生家屬，協助辦理理賠申請，加速審核給付流程，讓受影響學生及家庭能在最短時間內獲得必要協助。

國教署強調，學生團體保險秉持「普及保障、風險分散、互助共濟」精神，建立穩固永續的保險制度，同時呼籲學生能注意安全，照顧自己身體健康，避免傷害事故，珍惜生命，未來也將強化學生正確保險消費知識，建構更完善、更即時、更具韌性的校園安全網。