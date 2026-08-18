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中信金法說會／淨值突破7,000億元 較去年底成長6成 資本實力顯著提升
中信金（2891）今舉行第2季法說會，上半年稅後純益為395億元，年增1成，再創歷史新高。股東權益報酬率為13.5%。中信金控淨值突破7,000億元，較去年底成長6成，資本實力顯著提升。
中信金總經理高麗雪表示，今年下半年Fed利率維持不變的機率較高，至於台灣央行則因CPI上升，及市場資金吃緊，資金成本上揚，央行是有升息的可能，至於新台幣匯率今年有機會看到31.5。
中信金旗下中信銀上半年稅後純益為311.78億元，年增12%，亦創歷年同期新高，其中財管手續費收入年增4成；中信銀上半年海外獲利占比亦超過3成。
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