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中信金法說會／淨值突破7,000億元 較去年底成長6成 資本實力顯著提升

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）今舉行第2季法說會，上半年稅後純益為395億元，年增1成，再創歷史新高。股東權益報酬率為13.5%。中信金淨值突破7,000億元，較去年底成長6成，資本實力顯著提升。

中信金總經理高麗雪表示，今年下半年Fed利率維持不變的機率較高，至於台灣央行則因CPI上升，及市場資金吃緊，資金成本上揚，央行是有升息的可能，至於新台幣匯率今年有機會看到31.5。

中信金旗下中信銀上半年稅後純益為311.78億元，年增12%，亦創歷年同期新高，其中財管手續費收入年增4成；中信銀上半年海外獲利占比亦超過3成。

中信金 淨值 中信

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彭博分析指出，投資人日益關注AI帶動南韓和台灣貿易順差擴大，同時下修對聯準會（Fed）進一步緊縮貨幣政策的預期，新台幣和韓元在內亞洲貨幣仍有續漲空間。

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美伊停火協議60天期限於8月17日屆滿，地緣風險進一步升溫，美元指數小幅上揚，新台幣匯價以31.84開盤，小升1.2分。

熱錢匯入 台幣勁升1.94角

外資昨（17）日買超台股逾400億元，資金匯入需求推升新台幣匯價，加上美元指數走弱及出口商拋匯助攻，新台幣終場收在31.852元，升值1.94角，攀7月以來近一個半月高點，連續四個交易日收紅，單日成交量達25.4億美元。

央行不死守32 市場關注

新台幣近期升勢凌厲，從32元附近一路突破整數關卡，昨（17）日更升至31.852元，創下近一個半月新高。外界關注，過去市場一度將32元視為央行重要的「心理關卡」，但這次新台幣升破32元後，央行並未大力阻升，甚至讓匯價進一步挑戰31.8元。

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