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HR Asia 亞洲最佳企業雇主 安聯人壽九度獲獎
亞洲人力資源期刊《HR Asia》揭曉「2026亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」得主，安聯人壽不僅連續9年登榜，還5度蟬聯最高榮譽「金獎」。
《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」為亞太區規模最大的雇主品牌獎項，2026年共吸引了12個地區、330 家企業參與角逐提名。
安聯人壽除蟬聯「多元、平等與包容獎」(Diversity, Equity & Inclusion Awards)、「職場永續獎」(Sustainable Workplace Awards)，以及「科技賦能獎」(Tech Empowerment Awards)肯定，並一舉斬獲首屆「人才躍升獎」(People Transformation Awards)，獲得五個獎項肯定。
安聯人壽人力資源暨企業文化部林惠真資深副總經理表示，除打造友善的企業環境與文化，安聯人壽更將前瞻性人才策略思維融入經營管理與職場環境，將培訓從福利轉為戰略，重視人才的學習和成長，平均每位員工的學習時數高達68小時，所以首次入圍就摘下「人才躍升獎」(People Transformation Awards)殊榮。
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