快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

預測市場轉向管理投資 基金定期定額人數創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年定期定額月均量較2025年成長狀況。資料來源：投信投顧公會、鉅亨買基金整理
2026年定期定額月均量較2025年成長狀況。資料來源：投信投顧公會、鉅亨買基金整理

全球投資市場2026年7月震盪加劇，投資人卻沒有因此退場，反而更願意透過紀律方式參與市場。最新統計顯示，7月境內基金定期定額人數及扣款筆數同步創下歷史新高；鉅亨買基金同月定期定額人數也刷新紀錄，今年定期定額月均金額更較2025年大增72%。「鉅亨買基金」表示，市場越難預測，投資人越不願把資金押在單一時點，轉而透過固定時間、固定金額投入，降低擇時壓力，讓投資從「猜市場」逐步轉向「靠紀律」。

根據投信投顧公會資料，7月境內基金定期定額人數達56.6萬人、扣款筆數超過114萬筆，雙雙創下歷史新高。今年前七月即有四個月扣款筆數突破百萬筆，月均量較去年增加50%。「鉅亨買基金」統計，今年平台定期定額人數持續創高，筆數及金額月均量也分別較去年成長55%及72%。數據顯示，市場震盪不僅沒有澆熄投資熱度，反而讓更多人選擇以分批投入取代一次押注。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，這項變化反映投資人正從預測市場轉向管理投資。市場震盪時，最難的往往不是決定要不要投資，而是判斷什麼時候買。

定期定額則將擇時問題簡化，透過固定金額持續投入，價格高時買少、價格低時買多，逐步攤平持有成本。尤其當市場出現急跌，許多投資人容易因恐慌而停止投資，但對長期投資而言，波動本身也是累積單位數的機會，不如透過定期定額持續累積，讓投資紀律成為穿越市場波動的重要工具。

張榮仁指出，定期定額解決的是持續投入，若再搭配自動化機制，在市場快速回檔時增加投入，投資效率還有機會再提升。以鉅亨買基金「超底王」為例，就是在原有定期定額之外，透過預先設定的市場條件，當市場出現明顯回檔時自動加碼，讓投資人不需要臨時判斷「跌夠了沒」，就能在市場震盪過程中加速累積基金單位數。

換句話說，定期定額是「不猜高低點、持續買」，而自動加碼則是在市場出現較大幅度修正時，進一步把握逢低布局的機會，形成「平時紀律投資、急跌自動加碼」的投資策略。

張榮仁表示，定期定額人數與筆數持續創高，顯示投資人正用行動告訴市場：面對波動，不一定要離場，也不需要每天猜高低點。對長期投資而言，真正重要的不是每次都買在最低、賣在最高，而是能否維持投資節奏，並在市場回檔時保有加碼能力。建議投資人先以定期定額建立長期投資習慣，再依自身風險承受度搭配自動加碼機制，讓「紀律投入」與「逢低加碼」相互搭配，在不猜高低點下，持續累積長期投資成果。

基金 定期定額 市場

延伸閱讀

第四法人力挺！0050定期定額破124萬戶再創新高 連18度蟬聯存股冠軍

「第四大法人」散戶團結力量大！胡睿涵、劉宗聖揭密：越跌越買翻轉外資主導權

海外定期定額 投資增溫

20萬人抓住台股主動式ETF打折機會 00991A人氣霸榜月增7萬受益人數

相關新聞

AI擴大台韓貿易順差 新台幣韓元在內亞幣還有續漲空間

彭博分析指出，投資人日益關注AI帶動南韓和台灣貿易順差擴大，同時下修對聯準會（Fed）進一步緊縮貨幣政策的預期，新台幣和韓元在內亞洲貨幣仍有續漲空間。

市場資金回流 新興亞洲市場單周淨流入96.9億美元

美國2026年7月零售銷售額呈現月減，顯示上半年支撐經濟成長的消費動能開始降溫，這也使市場預期聯準會短期內升息的可能性降低。

新台幣升破31.8元僅一步之遙 外資匯入款為關鍵

美伊停火協議60天期限於8月17日屆滿，地緣風險進一步升溫，美元指數小幅上揚，新台幣匯價以31.84開盤，小升1.2分。

熱錢匯入 台幣勁升1.94角

外資昨（17）日買超台股逾400億元，資金匯入需求推升新台幣匯價，加上美元指數走弱及出口商拋匯助攻，新台幣終場收在31.852元，升值1.94角，攀7月以來近一個半月高點，連續四個交易日收紅，單日成交量達25.4億美元。

央行不死守32 市場關注

新台幣近期升勢凌厲，從32元附近一路突破整數關卡，昨（17）日更升至31.852元，創下近一個半月新高。外界關注，過去市場一度將32元視為央行重要的「心理關卡」，但這次新台幣升破32元後，央行並未大力阻升，甚至讓匯價進一步挑戰31.8元。

金管會主委彭金隆：科技島走向資本島 揭示五大政策方向

金管會主委彭金隆昨（17）日表示，台灣要從「科技島」走向「資本島」，他揭示第二屆臺灣週三大目的、五大政策方向，並指出近兩年金融業整體資產管理規模已增加逾14兆元，正加速把產業優勢轉化為資本市場競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。