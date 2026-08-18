富邦身心障礙才藝獎得主音樂會登場 以正向力量成就可能™

台北富邦銀行及台北富邦銀行公益慈善基金會攜手歷屆富邦身心障礙才藝獎表演類的得主們，繼7月於台中國家歌劇院演出後，8月15日在台北生技園區多功能廳舉辦富邦身心障礙才藝獎得主音樂會。讓音樂在藝術和公益之間擦出熱情的花火以及生生不息的正向力量。

台北富邦銀行執行副總莊慧玫致詞時表示，「富邦身心障礙才藝獎」自2004年起已舉辦12屆的才藝選拔活動，活動的初衷即是鼓勵身心障礙朋友們發揮自信與潛能，以「勇抱生命、藝溢非凡」的精神，在表演及創作的道路上突破限制，勇敢前進，成就更精采的自己。為了支持得獎者持續的表演與創作，北富銀基金會除給予實質獎項的鼓勵外，更為這群身心障礙的朋友們創造更寬廣的舞台，這次音樂會即是邀請歷屆富邦身心障礙才藝獎得主，經歷多次的練習與排演，將呈現出豐富的音樂內涵與精湛的表演造詣。

台北富邦銀行基金會表示，這次是自2007年起第8度舉辦才藝獎得主音樂會，7月台中場是以國樂為主，8月台北場則以古典樂為主，分別為台中及台北帶來不同的音樂盛宴。除此，基金會也促成由各屆得獎人所組成的愛無限樂團，長年於全國各地高中職、社福機構進行公益演出，迄今已逾三百場。

這次富邦身心障礙才藝獎得主音樂會演出者包括六位身心障礙才藝獎的得主及二位合作的音樂家，表演內容涵蓋鋼琴、豎琴、長笛及薩克斯風等，透過多元的音樂演出，展現得主們豐富的西樂風貌及精湛的演奏技巧。這不僅是一場藝術饗宴，也更是一場生命的見證，透過音樂，他們勇敢追夢，突破限制，為社會注入感動與力量。

台北富邦銀行基金會將於明年舉辦第13屆富邦身心障礙才藝獎，持續鼓勵身心障礙朋友們發揮潛能與精進才藝，而這也正呼應富邦「正向力量 成就可能™」的品牌精神。台北富邦銀行基金會並希望藉此拋磚引玉，希望喚起更多社會大眾對於公益活動的參與及支持。