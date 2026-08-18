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AI擴大台韓貿易順差 新台幣韓元在內亞幣還有續漲空間

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
新台幣近五日漲勢領先亞洲其他貨幣。/擷自彭博 Codex協作
新台幣近五日漲勢領先亞洲其他貨幣。/擷自彭博 Codex協作

彭博分析指出，投資人日益關注AI帶動南韓和台灣貿易順差擴大，同時下修對聯準會（Fed）進一步緊縮貨幣政策的預期，新台幣和韓元在內亞洲貨幣仍有續漲空間。

美元也陷入一項不利循環：美債殖利率走高，非但沒有帶動美元上漲，反而使市場更加關注美國寬鬆的財政政策。

人民幣和星元率先走強，韓元和台幣如今也逐漸跟上漲勢，使漲勢擴大至更多亞洲貨幣。從貿易順差（如圖）激增來看，在市場部位出現過度押注以前，亞洲貨幣可能還有進一步上漲空間。

全球投資人已開始注意這項趨勢。美元兌台幣及美元兌韓元選擇權的交易量近日升至正常水準以上，晶片製造商的訂單也已排到2027年，顯示東亞出口動能可望延續。

彭博分析，彭博亞洲美元指數目前只待印度盧比、印尼盾和泰銖跟上。若這些貨幣也加入漲勢，亞洲貨幣可能從局部走強轉為全面突破。

彭博亞幣指數顯示的亞洲貨幣還有上漲空間。資料來源：彭博 Codex協作
彭博亞幣指數顯示的亞洲貨幣還有上漲空間。資料來源：彭博 Codex協作

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