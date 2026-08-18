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市場資金回流 新興亞洲市場單周淨流入96.9億美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。資料來源：彭博，中國信託投信整理
外資對亞洲股市買賣超金額。資料來源：彭博，中國信託投信整理

美國2026年7月零售銷售額呈現月減，顯示上半年支撐經濟成長的消費動能開始降溫，這也使市場預期聯準會短期內升息的可能性降低。

中國信託投信表示，觀察上周資金流向，外資資金開始回流，新興亞洲整體淨流入96.9億美元；其中，外資買超台股54.4億美元最多，外資買超南韓41.8億美元居次，而印度、泰國也呈現買超，分別為2.8億及0.1億美元。賣超部分，印尼、越南皆遭外資賣超0.9億美元，菲律賓遭賣超0.6億美元。

中國信託投信表示，新興亞股上周平均漲升3.3%，市場漲跌互見，漲幅最多市場為南韓，單周上漲11.5%，其次為台股漲幅3.6%，菲律賓小漲0.1%；下跌部分，越南單周跌2.2%較重，印度下跌0.6%，泰國、印尼則雙雙小跌0.2%及0.1%。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，上周公布美國一連串數據包括CPI、PPI與零售銷售顯示物價景氣趨緩，讓聯準會升息預期明顯降溫。另外，美伊消息影響鈍化，加上受惠企業財報佳、Fed升息預期降溫，主要股市上周收漲，短線市場轉趨樂觀。

楊士醇認為，展望美股企業下半年獲利基本面佳，股市維持中性偏多看待，惟須注意資金輪動的風險，從第2季財報數據觀察，產業以能源、通訊、非必須消費與資訊科技為表現最強勁，獲利動能依舊來自AI的成長主軸。

楊士醇指出，聯準會利率期貨顯示9月會議升息機率由前週的四成降至三成，但市場似乎只是將升息時間點往後調整、甚至延至2027年；另外，需留意美財長貝森特表示將在本周針對伊朗宣布史無前例的經濟措施，加大川普政府透過金融壓力迫使伊朗屈服的力道，本周金融市場可能受中東情勢擾動，對市場影響值得關注。

越南股市觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府力拼經濟成長效果開始顯現。根據統計，越南上半年經濟成長達8.18%；第2季為8.39%，優於前季的7.94%，其中，投資活動維持良好動能。另外，越南官方近期頒布的《168號決議》將下半年GDP成長目標上調至 11.9%，整體政策組合皆為強化政府實現 2026 年至少 10% 經濟成長願景。

張晨瑋指出，投資操作可重點留意市場利率變化，因越南當前股市結構的成交額，有約九成是由國內散戶貢獻，外資法人占比不到10%。而越南散戶特別偏好使用融資進行操作，而利率會影響融資成本，因此利率對於股票市場有相當大的影響。另外，短線在市場利率偏高的環境下，預料股市難以有效的反應基本面。

不過，越南長線基本面強勁，多數機構維持正向看法，基金操作上也將伺機布局估值偏低、具成長潛力的公司。

市場 中國信託 越南

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