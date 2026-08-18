新台幣升破31.8元僅一步之遙 外資匯入款為關鍵

美伊停火協議60天期限於8月17日屆滿，地緣風險進一步升溫，美元指數小幅上揚，新台幣匯價以31.84開盤，小升1.2分。

在外資匯入款推升下，台北外匯市場開盤15分鐘內，新台幣最高匯價來到31.805元，再升值4.7分，新台幣升破31.8元只有一步之遙。

匯銀人士表示，留意美伊停火協議破局的市場重新定價。美伊停火協議60天期限於8月17日屆滿，川普表示解決伊朗問題「沒有時間表」，要求伊朗「舉白旗投降」，並重申美方「控制」荷莫茲海峽，同時警告若阿曼阻礙美方重開海峽的努力，將對阿曼「狠狠轟炸」。伊朗則強調60天期限不具約束力，已將政策「從防禦性轉向全面進攻」。