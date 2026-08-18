凌巨8月24日改選董事 第2季財報將盡速送董事會通過

凌巨（8105）因董事僅餘一人，導致未能在法定期限內完成2026年第2季財務報告申報，台灣證券交易17日公告處置措施，將於8月19日起停止其上市有價證券買賣。17日股價跌停，收15.1元。

凌巨發布重訊表示，未如期公告申報115年第2季合併財務報告係因股權及經營權異動，強調公司業務、財務及各項營運均正常進行。

凌巨說明指出，凌巨因股權及經營權異動，導致現任董事僅剩一人，現無法由董事會決議通過第2季合併財務報告，反而無法依規定期限完成公告與申報。凌巨擬於115年8月24日召開股東臨時會，全面改選董事並召開董事會，115年度第2季合併財務報告將於8月24日提報董事會議決。

凌巨表示，上述情形係因董事會組成的異動所致，並不影響公司日常財務及業務營運。目前各項業務、財務及營運均正常進行，與客戶、供應商及金融機構等的正常往來亦未受影響，並無因前述情事致公司日常營運或財務業務活動中斷情形。

凌巨重申，公司將盡速完成董事改選及財務報告的董事會核議程序，以維護股東及投資人權益。