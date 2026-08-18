國銀今年海外獲利拚千億

國銀海外獲利拚千億，五強排名先變天。據金管會統計，上半年海外分子行稅前盈餘552.4億元，寫史上同期新高，全年有望首度跨越千億大關，再締新猷；前五大獲利市場同步洗牌，越南反超日本重返五強，日本退居第六。

今年上半年海外獲利已達去年全年918億元史上高點的六成。金管會指出，主因放款成長，帶動利息及手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少。

金融圈分析，今年海外獲利呈現「放款、財管雙引擎」。AI供應鏈移轉、台商海外投資推升跨境融資需求，亞資中心政策也帶動高資產及跨境財管升溫，如果動能延續，全年跨越千億元可期。

賺錢版圖也洗牌。上半年前五大依序為香港、新加坡、美國、大陸及越南；與首季相比，前四強未動，唯一換人的是第五名。

香港不但守住王座，還擴大領先，上半年賺251.2億元、年增36億元，雙創同期新高。新加坡則以66.8億元守住亞軍，美國62.8億元緊追，雙方差距從首季1.6億元拉大至4億元。