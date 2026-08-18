ETF熱 兆元級投信增至八家

金管會推動亞資中心兩年，投信投顧市場堪稱「最有感」。截至6月底統計，投信顧管理資產規模衝上22兆9,600億元，兩年翻近倍；其中ETF撐起逾半增量，兆元級投信也從三家增至八家，市場從「做大規模」進一步走向業者大型化。

據數據顯示，2020年底投信顧管理資產規模僅約7兆元，到2024年6月底攀升到11.85兆元，三年半僅增加4.8兆元。

2024年6月推動亞資政策，僅短短兩年，就再增加逾11兆元，後兩年增量更是此前三年半的逾兩倍，市場成長曲線明顯陡升。

ETF則是這波擴張最大引擎。2024年6月底ETF規模約5.29兆元，2026年6月底已突破11兆元達11兆500億元，光兩年就增加約5.76兆元，占同期投信投顧管理資產總增量逾五成。

ETF在基金市場的重要性也持續攀升。以6月底投信基金總規模約16.18兆元來看，ETF占比已達約68%、超過三分之二；其中主動式ETF上路一年多，規模也快速逼近1兆元，成為商品創新的另一股新動能。