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央行不死守32 市場關注
新台幣近期升勢凌厲，從32元附近一路突破整數關卡，昨（17）日更升至31.852元，創下近一個半月新高。外界關注，過去市場一度將32元視為央行重要的「心理關卡」，但這次新台幣升破32元後，央行並未大力阻升，甚至讓匯價進一步挑戰31.8元。
匯銀人士分析，目前市場基本面已經改變，若央行強行阻升，不僅難以改變資金流向，也可能增加市場對央行干預匯市的預期，因此現階段更可能採取「順勢調節、避免過度波動」的策略。此外，對較於硬守特定關卡，央行更在意匯率是否出現「失序性、單邊性」走勢。
新台幣近期升值的核心動能，首先來自外資大舉回補台股。外資昨日買超台股454億元，已連續第六個交易日買超，熱錢匯入推升新台幣需求；事實上，新台幣早在8月14日盤中就升破32元，顯示32元關卡已經出現鬆動。
其次，美元弱勢也是央行「不必硬守」的重要原因。近期市場對聯準會後續政策的預期改變，在這種國際環境下，若央行過度壓抑新台幣升值，反而可能造成匯率與國際市場脫鉤。
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